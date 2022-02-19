星宇航空「首架A330neo」今抵台！1:200飛機模型開賣　4購買管道曝

▲星宇航空首架A330neo航機今日抵台。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空首架A330neo航機編號B-58301將於今（19）下午正式抵台，完成新機導入驗證及機組人員訓練後，規劃於今年5月投入營運。星宇小舖首次以機型為主題推出全套周邊商品，1:200飛機模型也宣告開賣，另也將推出飛行夾克，即日起至2月28日，凡搭乘星宇航空自桃園出發之旅客即可獲得星宇桌曆。

星宇小舖推出A330neo 1:200飛機模型(B-58301)飛機模型，機身印有專屬機身編號B-58301，高度還原A330neo複合材料的柔韌特性，小翼設計具有弧度的彎曲外形，採用勞斯萊斯Trent 7000發動機，模型機亦擬真呈現官方LOGO於外蓋，起落架輪胎及渦輪葉片皆可轉動，精緻烤漆外型搭配質感木座展現沈穩氣質。

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即日起於星宇小舖、星宇形象門市、宏匯廣場星宇小舖快閃店限量販售。星宇航空同時預告，深受大眾喜愛的 A330neo 飛行夾克，也將隨新機抵台的腳步壓軸推出。

▲歡慶星宇航空首架A330neo航機抵台，星宇航空推出多樣周邊商品。（圖／星宇航空）

星宇小舖全系列A330neo周邊商品種類豐富，包含與知名品牌NEW ERA合作推出的9TWENTY 920 B-58301 EDITION 象牙米聯名棒球帽，帽前布標繡上星宇首架A330neo 機身編號 B-58301。

同色系主打商品A330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶，以機上座椅安全帶為設計靈感，雙扣頭環設計可拆解為鑰匙圈使用，還有熱賣商品 A330neo動態夜燈音樂鈴，以機上降落音樂及機坪場景為主題設計。

星宇航空二度攜手知名品牌 Uno 打造 A330neo 旅行頸枕，呼應航機機務工程師制服的藍紅配色，金銀雙色 STARLUX LOGO 燙字展現精品質感，採用涼感記憶棉枕蕊提供多向支撐。

▲▼星宇航空首架A330neo航機模型及其他周邊商品。（圖／星宇航空）

航空迷必備飾品A330neo飛行飄帶鑰匙圈，延續法國 Airbus 原廠質感設計，雙面繡有 Airbus 機型及STARLUX LOGO，黑金兩色可供選購。

即日起至2月28日全館不限櫃位單筆消費滿NT$3,500，並出示「宏匯廣場」及「星宇航空COSMILE官網或APP」會員畫面，即可兌換「星宇航空桌曆」乙本，數量有限送完為止。

星宇小舖商品銷售通路

線上販售：星宇小舖網站（https://shop.jx-starlux.com/）

實體販售：

1.星宇航空形象門市（台北市中山區南京東路三段168號）

2.宏匯廣場星宇小舖快閃店（新北市新莊區新北大道四段3號1樓）

3.7-11 X 星宇航空概念店（台北市松山區敦化北路149號）