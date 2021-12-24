兩年沒出國「好想念飛機餐」　鄉民：長榮海鮮餐、華航印度餐都讚



▲民眾出國時免不了吃上一頓飛機餐，現在已成記憶中的味道（長榮航空飛機餐示意圖／記者彭懷玉攝）

App活動小組／綜合報導

疫情肆虐兩年，絕大部分民眾都斷絕了出國活動，以往讓人又愛又恨的飛機餐，如今也成為記憶中的懷念口味。由於飛機餐難免二度加熱，加上人類在高空中嗅覺和味覺都受影響，不少人對飛機餐興趣缺缺，就算航空公司端出異國料理或台式口味，也讓不少常飛行的旅客興致不大。而現今不少網友懷念出國感，討論飛機餐口味反成為一種集體記憶，其中不少網友點名機上的「特殊餐」，更容易吃到想像以外的好口味。

常見的特殊飛機餐有中式素食、蛋奶素食、耆那素食、印度素食、生鮮素食、嚴格素食、印度餐、回教餐、猶太餐、水果餐和海鮮餐。不少嗜好海鮮的網友都會在劃位時註記要吃海鮮餐，而想吃咖哩的時候，就要點非素食的印度餐，打開餐盒上的鋁箔，濃濃的咖哩香料味即刻飄出，有網友特別點名長榮的海鮮餐和華航的印度餐，「那個味道絕對不是咖哩塊煮出來的味道，很道地印度味。」

國內航空雙雄以外，近年新成立的星宇航空和國際知名的阿聯酋航空對空廚水準也相當要求，在近日ETtoday新聞雲特舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」中都進入前五名民眾支持榜單。目前暫由長榮航空位居首位，而Air Asia以亞洲最大廉航搶進前五，代表價位CP值獲得民眾好感度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

企業調查票選現況（截至12/24 11:00）



＞＞＞看詳細票數分布請點我＜＜＜



ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，邀你來當評審！



登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。

活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm

投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。

活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。

活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm



