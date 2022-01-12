全台首架A330neo最快2月交機　星宇航空推5款周邊打頭陣！即起開賣

▲星宇航空首架A330neo將於今年二月交機。（圖／星宇航空提供）

記者許維寧／台北報導

星宇航空今天（1/12）表示，預計今年二月中旬將完成全台首架A330neo交機，完成新機驗證及機組人員訓練後，預計將於今年5月投入營運，飛航亞洲重點城市。依機隊規劃將導入8架A330neo，除2月份首架交付外，本年度將再陸續導入3架同款新機。

為迎接A330neo機隊加入，星宇小舖也針對新機型推出全系列周邊商品，包含A330neo動態夜燈音樂鈴，以及A330neo飛行飄帶鑰匙圈、A330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶，及聯名推出的NEW ERA 9TWENTY 920 B-58301 象牙米棒球帽，UNO Rough B-58301旅行頸枕等，各項商品皆為限量販售。

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星宇航空表示，首款主打商品A330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶，以機上座椅安全帶為設計靈感，並選用百搭的茶晶色，雙扣頭環設計可拆解為鑰匙圈使用，每只新台幣380元。A330neo動態夜燈音樂鈴則聯手知音文創，獨家打造以機上降落音樂及機坪場景為主題的夜燈音樂鈴，每台2890元。

▲因應A330neo今年將陸續交機，星宇航空率先推出系列商品。（圖／星宇航空提供）

此外，星宇航空也二度攜手知名品牌 Uno 打造 A330neo 旅行頸枕，呼應航機機務工程師制服的藍紅配色，選用深藍透氣網布搭配亮眼紅色出芽，金銀雙色STARLUX LOGO燙字，採用涼感記憶棉枕蕊提供多向支撐，外出攜帶可輕鬆壓縮至 1/4 輕量體積，舒適滿足旅行或午睡的生活需求，每個1680元。另也推出NEW ERA象牙米棒球帽，帽前布標繡上星宇首架A330neo機身編號B-58301，每頂1580。

最後，A330neo 飛行飄帶鑰匙圈則延續法國Airbus原廠質感設計， 雙面繡有Airbus機型及STARLUX LOGO，黑金兩色可供選購，每只280元。

星宇航空說，即日起首波銷售330neo動態夜燈音樂鈴、330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶、UNO Rough 聯名旅行頸枕。第二波商品將於1月19日上架，包括NEW ERA象牙米棒球帽，及二款330neo飛行飄帶鑰匙圈。未來也將推出飛行夾克和飛機模型。

▲星宇航空A330neo預計最快五月投入營運。（圖／星宇航空提供）