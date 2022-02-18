星宇航空「首架A330neo」交機！5月上線飛東京、曼谷、新加坡

▲星宇航空首架A330neo交機。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空首架A330neo廣體客機於台灣時間2月18日正式交機，機身編號B-58301，為台灣飛回第一架A330neo航機，新機於法國時間2月18日晚間19:00自土魯斯起飛，預計在台灣時間2月19日下午16:15抵達桃園機場。

星宇航空共計承租8架A330neo，首架B-58301在完成新機導入驗證及機組人員訓練後，預計可於5月開始投入營運，本年度將再導入3架同款新機，並逐步投入澳門、胡志明市、新加坡、曼谷及東京等亞太區域航點服務，滿足中長程航線之飛航需求。

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星宇航空董事長張國煒表示，A330neo性能優越，且利於飛航員在Airbus機型間的轉換，此機型的加入不僅將使機隊運用更有彈性，也可讓更多區域航線旅客享受到星宇航空的服務。

▲A330neo預計可於5月開始投入營運。（圖／星宇航空）

A330neo具有極佳的節能優勢，高氣動效益的機翼設計搭配Rolls-Royce Trent 7000發動機，使neo機型較前代A330省下12%的每趟次燃油消耗量，可減少二氧化碳排放，新型鈦合金葉片加上設計改良，使噪音大幅降低。

星宇航空A330neo客艙規劃有297個座位，其中商務艙28個，座椅配置為1-2-1；經濟艙269個，座椅配置為2-4-2，並採用Airbus Airspace概念設計，該概念結合新世代飛行哲學與科技，考量舒適、氛圍、服務及設計感等四大面向，可依據航空公司需求客製調整內裝，營造更寬敞的空間、行李置物櫃及先進的機艙照明。

星宇航空A330neo內部配置簡潔流暢，隨身行李置物櫃加大66%，力求讓每位旅客都有充分的置物空間，客艙LED照明可於航程的各個階段切換不同的情境燈光，營造最佳搭機氛圍，並有助調整時差。

▲A330neo選用大地色系、溫潤觸感的布料及皮革。（圖／星宇航空）

星宇航空A330neo選用大地色系、溫潤觸感的布料及皮革，全平躺式商務艙的隱密性大幅提升，1-2-1的座椅配置讓每位旅客皆享有獨立的走道出入口，座椅置物櫃還設置化妝鏡、座椅閱讀燈、手機無線充電裝置。

經濟艙為德國RECARO座椅，新型超薄椅背設計提升腿部空間，皮革頭靠可6向調整，且上下移動範圍高達6英吋，椅背則安裝平板電腦專屬立架，並特別設計杯架。

商務艙配備17.3吋4K大螢幕，經濟艙每位旅客也能享受13.3吋4K畫質，全機支援藍牙無線音源傳輸，可搭配使用平時最習慣的個人耳機裝置。星宇航空也為小小旅客們新增「兒童地圖」，可於娛樂系統中呈現互動式3D動物。