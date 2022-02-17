星宇航空台北－福岡今首航！　登機伴手禮「一蘭拉麵」超夯

▲星宇航空台北－福岡首航班機今天上午10時30分於桃機起飛 。（圖／星宇航空提供）



記者許維寧／台北報導

星宇航空去年底宣布將新增第三個日本航點，直飛福岡。星宇航空今天（2/17）表示，台北飛福岡今日正式啟航，於今天10時30分自桃園機場起飛，預計下午13時45分飛抵目的地福岡，也特別準備福岡名產伴手禮「一蘭拉麵」贈送給首航乘客。此外，首架A330neo雙走道客機也將於19日交機。

受疫情影響航空旅遊市場慘淡，但星宇航空去年11月再宣布開航台北－福岡新航線，並於今天正式啟航。為歡慶首航，星宇航空表示，今天特別準備福岡名產一蘭拉麵，贈送給每位搭乘去航班的旅客，首航班JX840在灑水儀式下於上午10時30分自桃園機場起飛，預計於日本當地時間下午13時45分降落福岡機場。

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開航一年多的星宇航空持續拓展新航點，考量日本深受台灣旅客喜愛，繼2020年底開航東京、大阪後，今年再開台北－福岡航線，日本航點總計已達三個。

星宇航空說明，福岡航線初期規劃每週一班飛航，將配合市場需求機動調整增班。

▲星宇航空台北－福岡航班資訊 。（圖／星宇航空提供）



另外，星宇航空已於2月初迎來第7架A321neo新機，首架A330neo雙走道客機也將於19日交機，自法國空巴總部土魯斯起飛返台。此外，也預定於今年下半年引進全台首架唯一配備頭等艙A350 XWB，為開闢北美航線做準備。

▲星宇航空台北－福岡首航，首班民眾可獲得伴手禮一蘭拉麵 。（圖／星宇航空提供）