ATM存5萬不見1000元　妹子崩潰「少1步驟拿不回」！苦主狂+1

▲原PO存5萬，不料1000元憑空消失。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

ATM有存款功能，能省去跑臨櫃的時間，但發現錢有短少時，該怎麼辦呢？一名女網友表示，明明存了5萬元現鈔，但機器先吐出了8000元，且螢幕只顯示存41張千鈔。面對1000元不翼而飛，原PO打給客服也無法得到賠償，關鍵在於原PO存錢時，沒有在攝影機前「數鈔」，讓她崩潰不已，「平白繳了1000元教育費！」

基隆一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，15日晚上去銀行提款機存5萬元現鈔，結果機台卻吐出8000元，下秒螢幕顯示「存入4萬1000元」，當下原PO皺眉心想少了1000元，接著一陣慌亂中，她數了兩次被吐出來的8000元，但下秒悲劇了。

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原PO哀號，「在重複算張數時，沒反應過來，被機器吞了，來不及按取消鍵，螢幕顯示41000，少了1000元。」原PO趕緊向銀行客服反映吃錢的狀況，但也追討不回1000元，原因是存入5萬元的當下，沒有做到「數鈔」的關鍵步驟，因此銀行無法判定當初存入的金額。

死無對證之下，原PO也只能苦著臉認了，便藉由超衰的經歷勸世，「平白繳了一千元教育費，因為少了數鈔動作，所以奉勸大家一定要做一張一張數鈔動作再存錢。」

文章貼出後，多數網友建議，大筆金額分批存入或去臨櫃存款最保險，「我ATM存 一定會先在螢幕前，數給攝影機看，如果是5萬，我會分3次（2萬／1.5萬／1.5萬）」、「可以分次存，降低風險，不要一次就存到5萬元」、「之前要存12000，ATM顯示11000，馬上按取消，拿出來點確實12000，我就分批存」。

其中有苦主分享，「我之前被吃五千，存一萬結果進去了，卡只有五千進去，真的傻眼還等三天銀行才退」、「被吃500塊路過」、「這我真的有遇過，後來銀行打來說確定沒多錢，所以1千就被吞了死無對症，所以高額存款絕對要用臨櫃，避免爭議」、「我也有經驗就是被吞了一千」。

▲內行認為，存之前沒數，不代表真的有5萬 。（圖／翻攝爆怨公社）



另有內行直呼，「這我跟在銀行工作的朋友研究過了，機器錯的機率微乎其微，幾乎不可能」，留言串還釣出神人解惑，「點鈔機跟送鈔帶是有寫程式的，卡鈔通常都是扣帳未吐鈔，存錢的模式就是，數鈔機數兩次→確認金額→客人確認→覆點一次→驗鈔確認張數確認→結束交易。就算他退八千出來也不會卡一千在裡面，會九張一起卡」。