女騎士紅燈迴轉遭攔查　問警一句話保住12萬血汗錢

▲林姓婦人為找｢虛擬貨幣ATM｣違規紅燈迴轉。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園64歲林姓婦人誤信網友，欲找ATM滙款12萬元藉以購買便宜的衣服和項鍊，因騎車紅燈迴轉，為巡邏員警發現並鳴笛將她攔停，經了解後告知ATM無法滙轉虛擬貨幣，且連貨物都未看過，貿然匯款將得不償失，林女這才打消匯款，她也因違規巧遇員警阻詐，保住血汗錢。

▲▼員警將她攔停後勸阻，讓林婦打消匯款念頭。（圖／桃園警分局提供)

桃園警察分局埔子派出所員警14日19時在巡邏行經桃園區中正路與慈祥街口時，發現一名機車騎士紅燈違規迴轉，立即鳴放警報將其攔停。該名林姓女騎士表示，因為在找路沒注意紅燈，隨即問員警知不知道｢虛擬貨幣ATM｣在哪裡？員警馬上察覺她可能遭到詐騙。

經詢問她表示在網路認識一名新加坡籍的朋友｢理查｣，對方說可以幫忙用優惠價格購買衣服及項鍊等飾品，但須以比特幣交易，要她依據指示到ATM匯款新台幣12萬，ATM會主動計算匯差，員警勸告並無以虛擬貨幣匯款的ATM，且林女士連貨物都沒看過，若受騙將造成損失，員警並提出相關案例說明，林女士經考慮決定放棄匯款。

警方呼籲民眾切勿相信網路不實流言，應多方查證，遇有可疑立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，避免成為詐騙案件受害人。