ATM吐「粉紅千元鈔」…她秒跟店員換鈔　網喊虧大了：色違更值錢

▲領1萬元，其中2張鈔票是粉紅色。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

在超商ATM領到特別版千元鈔？一名女子昨天去超商領了1萬元，結果10張裡面有2張是「粉紅色」，她原本還擔心是假鈔，請店員協助用驗鈔機確認，雖然最後確認是真鈔，但顏色實在太怪異，且染色得非常均勻，「有人遇過類似情況嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，當下她立即就打給銀行客服，並且請店員幫忙驗鈔，因為這2張1000元被徹底染成粉紅色，唯獨剩下辨識條還是原本的銀色，所幸經驗鈔機測試後確定是真鈔，「但擔心之後使用被店家拒收，店員主動協助跟我換了普通鈔票。」

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▲過來人說是被紅包染色。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



網友猜測，很有可能是鈔票放在紅包袋，不小心弄濕褪色，才會把紅包袋的紅色染到鈔票上頭，「洗到紅包袋啦」、「可能裝在紅包裡面忘記拿出來丟洗衣機，變這樣拿去提款機存，就被你領出來了」、「這是被紅包袋染色的，我身邊剛好有2張，我這2張是真鈔無誤，那一排防偽1000也是有的。」

網友還提到，其實這種特殊的鈔票跟紀念銅板一樣，反而還更值錢，「變體鈔，這比普通鈔票值錢的說」、「結果是店員收藏了」、「異色的比較貴」、「色違的都比較值錢」。