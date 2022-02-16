差點初四啦！阿伯見「老公我愛你」搞超久轉帳　他上前卻同情了

▲原PO自豪制止了一樁詐騙案。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

差點出事啦阿伯！有男網友到超商要領錢買東西，卻遇到一個阿伯要轉帳弄很久，便上前詢問。阿伯就秀出手機對話，說要轉帳給「朋友」，結果原PO一看對方的頭貼，還有催促轉帳的訊息，「老公好了嗎？老公我愛你！」就馬上請店員處理，也不忍直呼，「真的很不好意思跟那個阿伯講，你被詐騙集團騙了……」

「就在剛剛，我成功阻止了一場詐騙遊戲。」這位男網友15日在《●【爆廢公社】●》貼文，標註自己在某間超商，要領錢跟買東西，當時一個阿伯在用ATM，他站在後面看對方轉帳轉很久，忍不住上前問「發生了什麼事情嗎？」阿伯見到救星，就說「我要轉帳錢給我朋友，但是怎麼轉都轉不出去！」並把交易明細表遞給原PO。

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▲阿伯說自己要轉帳給「朋友」。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

男網友一看，發現阿伯帳戶沒有設定轉帳功能，就先放心了，至於放心的理由，是因為他有看過阿伯的手機，「他告訴我，他要轉帳給這個朋友，然後我請阿伯把手機的LINE給我看一下，然後我看那個帳號就是標準的詐騙集團圖像，然後一直跟他講說『老公好了嗎？老公我愛你！』」

看到轉帳伯陷在戀愛泡泡中，原PO相當不忍心戳破，「我真的很不好意思跟那個阿伯講，你被詐騙集團騙了……」也請超商店員幫忙處理後續。貼文吸引5千多人關注，就有不少網友笑讚，「好人一生平安」、「好人拉屎都有衛生紙，停車也都有位置。」還有人直呼，「明天來幫我爸媽的轉帳功能關閉」、「阿伯出事了，別轉啊」、「我之前當店員，也遇過想買點卡贊助失學少女的阿伯 XDXD，馬上擋下來！」