強烈冷氣團南下天氣轉濕冷　農改場高雄場籲農友加強防寒

▲蓮霧園於寒流來襲時可淹灌地下水維持根溫 。（圖／高雄區農改場提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

根據中央氣象局預報資料，受到今(19)日起強烈大陸冷氣團南下影響，全臺轉為低溫有雨的天氣，20、21日溫度最低，南部低溫預估將下探12至13度。高雄區農業改良場提醒農友適時進行防寒措施，並隨時注意氣象變化，以減少損失。

高雄場戴順發場長表示，目前適逢高屏地區蓮霧、棗產期及水稻本田期，請農友隨時注意溫度變化。蓮霧園於低溫期間可引灌溫度較高的地下水保持根溫，並適時採收；正值幼果期的果實可提早套袋，減少冷風的影響。棗晚生種生長期間若逢低溫及降雨情形容易造成果皮損傷，建議將接近成熟的果實加緊採收。紅龍果現值產調季節，如開花期遇低溫，可進行人工授粉，促進果實發育。

▲▼火鶴花15度以下低溫可能造成葉片寒害黃化、秧苗覆蓋不織布保溫以降低寒害損失。

芒果目前亦正值開花期，建議加強飼養授粉昆蟲提升授粉著果率。水稻秧苗場於寒流期間可利用不織布或塑膠布覆蓋秧苗減少寒害的損失；已插秧田區則可灌溉湛水深度3至5公分進行保溫。

在蔬菜部分，正在生產的冬季蔬菜如苦瓜、絲瓜及胡瓜等容易因低溫引起落花、落果、裂果、葉片黃化及新梢畸形，建議施肥時適度調高磷、鉀肥比例，有助於增加耐寒力。低溫來襲時除了以畦溝灌水及畦面覆蓋保持土壤溫度外，網室頂部也可多覆蓋一層紗網，以加強低溫阻隔的效果；並需提醒農友，當氣溫回暖後，務必儘速將田區四周及網室上方所加蓋的圍網移除，以避免濕度過高反而引起病害。

由於這波冷氣團可能帶來較多水氣，建議預先噴施亞磷酸減低病害發生機率；如遇降雨，在雨停後須及時進行防治，特別是苦瓜、胡瓜、洋蔥、芋頭等雨後較易發生嚴重病害的作物。毛豆春作於一月中、下旬開始播種，為減少豆苗寒害，建議於低溫期間畦溝灌水7至8分滿保持土溫。

熱帶花卉方面，火鶴花於15度以下低溫可能發生葉片黃化、花苞片異常等寒害，腎藥蘭及萬代蘭容易因低溫造成葉片水浸狀或引起落花、消蕾及花梗停止生長等損傷，必要時可提早採收。建議除了加強設施保溫措施外，低溫來襲前應限制澆水以減少植株葉片含水量，以增加耐寒性。氣溫回暖後，須避免陽光直射造成植株更嚴重的傷害，可適度遮陰減少光線，減緩寒害病徵的發生。

他強調，低溫來臨前的防禦措施密切影響農作物後續的產量及品質，高雄場已於網站建置農作物相關防寒及復育措施，可供農友參考運用，農友若有任何相關技術問題，可逕洽高雄場技術服務團。