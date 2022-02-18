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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱建富轟彰化升格計畫「12年前複製貼上」！反遭譏：豬隊友扯後腿

▲▼立法院「夠格的彰化需要夠格的願景：體檢彰化升格計畫書」記者會 前彰化市長邱建富。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前彰化市長邱建富。（圖／記者屠惠剛攝）

記者唐詠絮／彰化報導

現任彰化縣民進黨部主委邱建富(前彰化市長)，今天到台北參加正國會智庫記者會時，痛批彰化縣府提出不及格的計畫書，很多內容是把12年前的計畫書「複製貼上」，完全不用心，對此彰化縣府表示，希望彰化隊努力爭取彰化升格直轄市，而不是當豬隊友扯後腿抹滅各界的努力。

彰化縣政府去年12月底將「彰化縣改制直轄市計畫書」送赴內政部，內政部已依《地方制度法》規定，進行初步進行計畫書審閱。針對該計畫書內容，彰化縣升格直轄市促進會、正國會智庫政策中心今天上午舉行「夠格的彰化需要夠格的願景：體檢彰化升格計畫書」記者會。

▲▼立法院「夠格的彰化需要夠格的願景：體檢彰化升格計畫書」記者會 前彰化市長邱建富。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院「夠格的彰化需要夠格的願景：體檢彰化升格計畫書」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

邱建富會中質疑，王惠美是「不夠格的縣長」，任內不僅放棄舉行彰化燈會，導致觀光客沒有進來、沒有收入，且彰化縣沒有任何縣政府主動提出的工業區，造成年輕人才流失，現在彰化縣淪為年輕人平均所得最低的縣市，該計畫書缺乏國際發展視野，也沒有提出升格直轄市後，如何成為「國際城市」的視野和施政架構，難道要等到彰化縣升格後再思考？他主張，台中市、彰化市雙直轄市的發展，才能榮耀大彰化。

▲▼立法院「夠格的彰化需要夠格的願景：體檢彰化升格計畫書」記者會 前彰化市長邱建富。（圖／記者屠惠剛攝）

彰化縣政府表示，彰化升格計畫書是由縣府團隊及專家學者共同研擬，並經過議會不分黨派的議員審議通過，當然也包括民進黨的全體議員，現在升格計畫書已呈送內政部，我們希望團結的彰化隊一起努力爭取彰化升格直轄市，而不是當豬隊友扯後腿抹滅各界的努力。

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