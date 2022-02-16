虐烏干達學生9月恐停招　中州科大：尚未收到公文

記者唐詠絮／彰化報導

中州科技大學涉虐非洲烏干達學生，以獎學金、學習英文、提供就業機會，騙14名烏干達學生來台當黑工，經過教育部調查後確有重大違失，宣布即日起禁止境外招生、列為專輔學校，並扣減補助款，私校諮詢會近日再做出決議，命令該校111學年起全面停招新生，消息一出，校方也做出回應。

▲▼中州科技大學烏干達外籍學生疑淪過勞黑工。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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中州科技大學涉虐非洲烏干達學生一案，經檢警及移民署介入調查後，1月27日校方前推廣中心藍姓主任依違反人口販運防治法、刑法詐欺罪、就業服務法被聲押、柴姓副校長30萬交保、楊姓前行政助理以5萬元交保、國際交流中心主任及組長限制住居。

▲烏干達外籍學生疑淪過勞黑工，彰化檢警及移民署介入調查中州科技大學。

教育部先前發布新聞稿指出，教育部接獲就讀中州科技大學之烏干達學生陳情學校未依承諾核發獎學金、學生超時工讀及未能提供英語教學等相關事宜，初步認定涉及重大違失事項。除勒令學校限期改善外，並將其列為專案輔導學校，即日起不得招收境外學生，並扣減相關補助經費等懲處措施。

據了解，近期由專家學者組成的私校諮詢會議中，與會者以中州科大近幾年教學品質查核只通過1次，更爆發烏干達案等2起損害境外生學習品質的事件，決議中州科大自111學年（今年9月）起全面停招新生，近期將正式發函告知該校。

▲中州科技大學。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於中州科技大學在產官學方面表現亮眼，曾經連續3年獲得經濟部輔導經費補助，更連續多年獲青年發展署肯定，補助前往菲律賓、馬來西亞等國執行青年國際志工海外服務計畫，現校內有學生2,000名，如今停招消息一出，引發各界譁然。

中州科大得知有停招消息傳出後，也在第一時間回覆，並指出，「本校積極辦學，學生對外參加競賽成績優異，表現有目共睹，也致力提升教學品質，對於有關媒體發布111學年本校停招的訊息，目前學校並未收到教育部正式公文，若收到公文將依規定向教育部進行申覆，目前學校校務、教學如常運作，在校學生受教權益皆不受影響」。