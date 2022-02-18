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尿布台怎麼用？她細看SOP嚇壞　吐槽點太多網笑翻：童年陰影

嬰兒尿布台的「正確使用方式」讓網友笑翻。（翻攝自PTT）

▲嬰兒尿布台的「正確使用方式」讓網友笑翻。（圖／鏡週刊／翻攝自PTT）

圖文／鏡週刊

帶孩子出門時若有嬰兒尿布台絕對是父母一大福音，不過因為操作相當簡便，很少有人會細看貼在牆上的說明，近日一名媽媽在仔細閱讀了尿布台的SOP後，才發現自己一直以來都用錯了！吐槽點超多的「正確使用方式」也讓網友笑翻，直呼小孩會有陰影吧！

一名網友在PTT笨板發文表示，從來沒有細看過嬰兒尿布台說明的她，13日帶著2個兒子出門，上廁所時5歲的小兒子看到嬰兒尿布台後好奇詢問那是什麼，她便請認識字的7歲大兒子唸給弟弟聽，沒想到大兒子讀完後相當困惑，「為什麼要把小baby收起來？」讓原PO大驚失色，仔細閱讀從來沒看過的說明。

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仔細一看，說明貼紙標註「限20公斤以下嬰兒使用」並寫下流程，「1.由上往下打開；2.替嬰兒繫好安全帶；3.由下往上收納；4.禁止嬰兒站立」，讓原PO直呼「原來我一直都用錯誤的方式使用尿布台啊！」

一名媽媽仔細看了嬰兒尿布台的說明後大吃一驚。（翻攝自PTT）
▲一名媽媽仔細看了嬰兒尿布台的說明後大吃一驚。（圖／鏡週刊／翻攝自PTT）

吐槽點太多的使用說明讓網友笑翻，直呼2到3之間是不是少了什麼，「嬰兒不收起來，帶著逛街很不方便」「這是嬰兒行李箱吧XD」「原來是寄放區啊」「讓媽媽安心的嬰兒置物櫃 你值得擁有」「先去關心一下弟弟的陰影面積好了」「童年陰影，太吵會被收進去歐」「這也簡略太多了吧」「20公斤看來連哥哥不乖都可以收進去」「熱壓吐司」「舊嬰回收箱」「放進收納後 嬰兒就會站了～根本神器」「 有20公斤以上的嬰兒嗎？ 」

一名媽媽分享嬰兒尿布台的「正確使用方式」。（翻攝自PTT）
▲一名媽媽分享嬰兒尿布台的「正確使用方式」。（圖／鏡週刊／翻攝自PTT）


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