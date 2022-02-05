挺7月孕肚回婆家…大姑「解釦偷摸」理由扯爆　道歉電話聽完氣炸

▲大姑夫婦要買彩券，希望摸一下肚子求好運。（示意圖／CTWANT／pixabay）

圖文／CTWANT

正值農曆春節，不少人都會返鄉與家人過年。一名挺著7個月身孕的媳婦，近日隨著老公回婆家過年，不料晚上在睡覺時，她的衣服釦子突然被解開，睜眼赫見是大姑夫婦，理由竟然是2人要買彩券，希望摸一下肚子求好運。誇張的是，大姑事後打電話道歉，竟要弟媳早點去剖腹，盡快讓婆婆抱孫，讓她超傻眼。

原PO日前在臉書社團「毒菇九賤討論區」發文，「今年過年在婆家吃飯，目前懷孕7個月，免不了被婆家人問幾個月呀？肚子裡是男是女？可不可以摸一下肚子？被這幾個問題輪番轟炸，有些婆家親戚要買彩卷跟刮刮樂前，會來問可不可以摸我的肚子，比較合得來我會給她們摸，比較不熟我會拒絕」。

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人妻接著說，「吃完我就去房間睡覺，睡到一半我感覺有人在摸我的肚子，那時候意識沒有很清楚，我就說老公不要摸，說完我就換成平躺姿勢睡，換平躺姿勢睡後，差不多隔1到2分鐘，感覺人在摸還感覺冰冰冷冷的，我醒來看是誰？我睜開眼睛看到大姑跟她老公，把我前面孕婦裝的釦子解開，在摸我的肚子」。

面對原PO質問，大姑表示，自己和老公要去買彩券，希望摸一下肚子求好運，加上在摸時感覺到寶寶在動，想跟肚子裡的寶寶玩，才會解開釦子。當事人補充，後來大姑打電話來道歉，竟說「你要不要明後天去醫院預約剖腹把小孩拿出來，讓我媽早點抱孫子，你也不用挺著一個大肚子那麼辛苦！」讓她當場氣炸。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「那請她去醫院預約把腦袋拿出來，反正長在頭上也沒用」、「這種我會回你智障嗎？幫你掛號去給醫生看看腦子正常不正常」、「騷擾人家就已經很過分了，還憑什麼要你早剖腹給別人抱」、「我個人覺得這個跟毒不毒沒什麼關係了，是做人修養的問題，連什麼話該說什麼話不該說都不知道的腦殘女」。

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