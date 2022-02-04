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長痘痘小心？命理師揭虎年「13生肖犯太歲面相」　4生肖看緊荷包

命理專家湯鎮瑋老師就整理出「13個犯太歲的生肖面相」，提醒大家留意。（示意圖，Pixabay）

▲命理專家湯鎮瑋老師就整理出「13個犯太歲的生肖面相」，提醒大家留意。（示意圖／鏡週刊／Pixabay）

圖文／鏡週刊

2022年為虎年，不只屬虎的朋友運勢最差，連名字、面相同樣也會犯太歲。命理專家湯鎮瑋老師就整理出「13個犯太歲的生肖面相」，提醒大家來年臉上冒出痘痘時，該提防哪些事情。

民國41年次（屬龍）面相犯太歲：地閣（下巴）

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地閣出現痣、疤、痘時，要特別留意田宅家產的變動，及與晚輩相處不融洽的情境。

民國51年次（屬虎）面相犯太歲：承漿（嘴唇下方凹陷處）

承漿出現痣、疤、痘時，要特別留意飲食健康，養生為要！

民國52年次（屬兔）面相犯太歲水星（唇口）

水星出現痣、疤、痘時，要留意說話藝術及與人談判技巧，以免禍從口出。

民國61年次（屬鼠）面相犯太歲：人中（連接鼻口的凹陷處）

人中出現痣、疤、痘時，要特別留意需理智行事，以防騙財騙色。

面相圖。（翻攝自微博）

民國63年次（屬虎）面相犯太歲：準頭（鼻尖）

準頭出現痣、疤、痘時，要特別留意賺錢或理財能力受到影響，財運狀況較差。

民國67年次（屬馬）面相犯太歲：壽上（鼻尖上方）

壽上出現痣、疤、痘時，要特別留意切莫冒險投機，以免財務虧損或糾紛。

民國68年次（屬羊）面相犯太歲：年上（鼻尖上方較靠近山根的鼻梁部位）

年上出現痣、疤、痘時，要特別留意家人或伴侶的身體健康狀況。

民國71年次（屬狗）面相犯太歲：山根（鼻梁起點）

山根出現痣、疤、痘時，要特別留意財運不理想，應轉攻為守。

民國84年次（屬豬）面相犯太歲：印堂（兩眉中間處）

印堂出現痣、疤、痘時，要特別留意容易有心想事不成的狀況。

民國87年次（屬虎）面相犯太歲：中正（印堂上方部位）

中正出現痣、疤、痘時，要特別留意工作上易遇小人阻礙，少見貴人提攜。

民國90年次（屬蛇）面相犯太歲：司空 （接近額頭中央處）

司空出現痣、疤、痘時，要特別留意沒有長輩緣、上司緣，少有晉升或受到賞識的機會。

民國93年次（屬猴）面相犯太歲：天庭（額頭上方）

天庭出現痣、疤、痘時，要特別留意常犯小人、易受傷、多是非。

民國96年次（屬豬）面相犯太歲：天中（額頭上方、部位在天庭之上）

天中出現痣、疤、痘時，要特別留意課業學習容易分心，功名運受到阻礙。

  • 《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。


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