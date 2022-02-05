舅公家中作客擅揪朋友搓麻將：只打幾圈　她被當傭人使喚氣炸

▲網友舅公吃完飯還找朋友來打麻將，還指使她與婆婆準備茶水，讓她相當生氣。（示意圖／CTWANT／unsplash）

圖文／CTWANT

許多人常會在春節期間拜訪親友、聯絡感情，但即便是親戚也須顧及禮貌，切勿造成對方麻煩，才是親戚間該有的相處之道。1名女網友3日在臉書社團「匿名公社」PO文表示，為了招待舅公舅婆，自己和婆婆非常忙碌，沒想到對方用餐完畢竟還不顧主人意願，找了朋友到家裡來打麻將，更使喚自己和婆婆端茶道水，讓她氣得大罵，「作客就要有作客的樣子，反客為主是想怎樣？」

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，為了好好招待舅公舅婆，自己和婆婆一大早就起床到菜市場買菜做飯、忙進忙出。好不容易讓客人吃飽喝足，原本以為對方會就此回家休息；豈料，舅公舅婆不但一直坐在客廳聊天，還嚷嚷著要打麻將，「由於只有他們跟公公會打，所以我跟婆婆以為他們應該就會離開，沒想到舅公居然打電話給他朋友，要他們來我們家打麻將。」

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女網友生氣表示，當時公公表情尷尬的委婉向對方說道，家人等等要外出拜拜，結果對方竟回答，「沒關係啦！只打幾圈！」沒多久，舅公的4名友人便來訪，「（朋友）一進門舅公就變身主人家上前寒暄，還指使我跟婆婆倒茶準備點心。」原PO說道，自己原本想上前理論，卻被婆婆攔下，「她說對方畢竟是長輩不能沒禮貌，還要我趕快帶孩子出去玩（避難）家裡她來就好了。」

原PO認為，將婆婆單獨留下招待客人不太好，因此想留下幫忙，「但一回到客廳看到『香煙裊裊』，我就懂婆婆的意思了。」女網友表示，當下原本想帶婆婆一起出門玩，但婆婆認為家中女主人都不在，公公面子會掛不住，因此只得作罷，但對於反客為主的舅公和舅婆，仍讓她忍不住抱怨，「沒看到我們全家臉色都不好看嗎？而且要打麻將不會約你朋友回你家打嗎？一定要賴在我家？」

文章曝光後，許多網友也紛紛留言表示，「過年就是有這種白目的親戚」、「臉皮真的厚」、「不要臉的長輩天下無敵」、「重要的點其實是老一輩的想法，和你公公婆婆好好溝通，然後斷絕往來，相信你們家會比較舒服一點。」

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