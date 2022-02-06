年初六之後「習俗一次看」　初八記得收心、初九要拜天公

▲台南市首廟天壇每年農曆正月初九「天公生」經常人潮洶湧。（圖為資料照／記者林悅攝）

圖文／CTWANT

今日（6日）是大年初六，其實現代人幾乎在初五開工祭拜結束後，就恢復了日常生活（也就是要正式工作的意思），但其實在傳統習俗中，過年是會一路到大年十五元宵節，而且在初九還有個十分重要的「拜天公」，所以這篇我們就來把初六到初九的習俗一次說完。

初六挹肥

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傳統觀念認為，糞便水肥就是「錢財」，平日就連清理茅廁、茅房都要看農民曆的日子來進行，初六這天就是過年後第一個倒水肥的日子。但由於現在都是使用新式馬桶，也有人會刻意選擇在這天進行廁所的清掃。

另外比較值得一提的是，初六是清水祖師的聖誕，所以在這天各地的清水祖師廟都會有祭拜儀式。

初七七元

古代觀念認為大年初七是「人日」，也就是盤古開天闢地後，最初人類的誕生日。在這天，傳統習俗上惠要求出嫁的女兒買長壽麵回家給自己的父母，祈求父母長壽。

另外也會習慣在初七這天點七根紅色蠟燭、祭拜執掌星宿的七元星君，祈求星宿光芒能照亮自身元辰。另外也會吃七種蔬菜（芹菜、齋菜、波菜、蔥、大蒜、蒿菜、芥菜），除了有向自然祈福、去病避邪之意，也有過年大魚大肉，這天吃點清淡的調劑身體一下的涵義。

初八完全

其實傳統觀念認為，到初八這天就要結束假期的心情，回歸正常生活，另外也會在這天，把年節祭拜的祭品給全數食用完畢。也由於通常都是一些殘羹剩飯，人們會將這些食材煮成大雜燴，隨著時代的演變，就變成我們所熟知的「臘八粥」，所以大年初八也稱為「臘八節」。

▲臘八粥。(圖／CTWANT／翻攝自維基百科)

初九天公生

傳統觀念認為，初九是玉皇大帝的誕辰，所以家家戶戶會在這天祭拜玉皇大帝。但需要注意的是，大多祭拜時間是在初九的子時（晚間11點至半夜1點），所以通常在初八晚上就會開始準備。

通常拜天公時，供桌會放在自家門口，供桌方面準備五果（柑橘、鳳梨、蘋果、李子、香蕉）、六齋（金針、桂圓、菜心、香菇、綠豆、海帶、木耳、菀豆）發糕、壽桃、紅龜粿、糖果、餅乾等供品。由於天公忌殺生，切記供品必須全素，不得有葷食。最後就是準備2個花瓶插上鮮花。還要準備茶、酒各3杯，外加蠟燭一對。

金紙部分則是務必要準備天公金，另外還需要壽金、刈金、土地公金等金紙。如果不知道的話，同樣就是走到金紙鋪，請店家幫你準備好初九拜天公用的金紙。

祭拜流程上其實與初五的開工祭拜相同，需要進行3次斟茶倒酒第1次是祭拜開始前，第2次是插香後，香燒到1/3處準備燒金紙前，第3次則是燒完金紙後。而整個祭拜結束後就鳴放鞭炮，這就結束了拜天公的儀式。

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