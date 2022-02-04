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40歲還在啃老　父每月「給18K生活費」：別工作…他超絕望

▲▼發薪,有錢人,鈔票。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO父親還說，家裡有房有車，等老人家過世之後就是你的。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

圖文／CTWANT

現在賺錢困難，在外頭工作總會有適應不良的時候，近日一名網友就在社交平台發文抱怨，稱自己經到了40歲，卻還是草莓族，所有工作都做不久，也讓他的父親相當擔心，甚至直接要他離職待在家裡，每個月給1.8萬的生活費，不要去工作了；對於這樣的生活，原PO覺得自己一事無成，與同期畢業的同學相比，認為自己是一個「廢物啃老族」。

一名網友在「Dcard」發文抱怨，由於自己是草莓族，所以不管做什麼工作都做不久，最長的一份工作只做了兩年左右就離職了，所幸家裡經濟能力算好，父親也很擔心他，於是乾脆每個月給他1.8萬的生活費，叫他不要工作，待在家裡就好。

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原PO表示，這幾年也是有想出去找工作，但都斷斷續續的做幾個月就離職了，如今一轉眼地也即將邁入40歲，他認為和同年齡的同學們相比，自己就是一個啃老族，他說：「這樣的日子真的很廢，同學好幾個都已經工作十幾年當主管當經理，還有自己創業的，可是我永遠都是一個廢物啃老族。」

前幾天，原PO父親還跟他說：「家裡有房有車，等老人家過世之後就是你的。」叫他不要再出去找工作，反正也適應不良，而他認為，生活當然也過得下去，吃住都是在家裡，偶爾想放鬆就拿生活費出去玩，可是這樣度過一輩子真的太垃圾了，他也感嘆：「可是我不管做甚麼工作都是適應不良阿，討厭被管被念，老闆唧唧歪歪幾句話就一定要頂嘴回去。」

貼文一出，不少網友紛紛提出建議：「去跑外送啊，至少想做就做，還能給社會一點貢獻」、「其實沒那麼糟，你要看見自己的優勢，家裡願意且能夠接受你不用工作，那你可以去多接觸其他事情，想辦法找到自己的興趣，讓你能夠很有熱情且鑽研的興趣，如果有想，甚至可以做興趣相關的工作，有多少人想把興趣當工作，但是礙於經濟壓力而放棄」、「沒關係啊，反正別人管不了你甚麼，活得開心快樂就好」。

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