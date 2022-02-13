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妹子第一次捐血領到「這贈品」超驚豔　過來人秒羨慕：只拿過牛奶

捐血示意圖

▲國內疫情嚴峻，民眾減少出門，連帶影響捐血意願。（圖／達志影像／美聯社）

圖文／CTWANT

國內疫情嚴峻，民眾減少出門，連帶影響捐血意願，導致全台血庫存量捉襟見肘。不過，先前有一名女網友透露，自己第一次捐血，就拿到了超讚贈品「好神拖」，讓網友直呼羨慕。貼文引發討論，不少過來人也留言分享各地捐血活動及贈品，「拿過最好的是全家500元禮卷」，呼籲民眾踴躍挽袖捐熱血。

原PO過去在臉書社團「爆廢公社」分享照片，並在貼文中提到，她當時到台中五湖園生命智慧園區祭祖，園區內正好在舉辦捐血活動，自己便挽起衣袖一起參與，「第一次捐血，拿到了好神拖。好奇常捐血的大家，拿過最好的捐血贈品是什麼？」

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貼文曝光後，不少網友留言「餅乾跟牛奶」、「捐一次拿到1包米、1罐醬油、1支剪刀、6包衛生紙、2顆地瓜、1包麵條」、「我昨天也是第一次捐血～拿到電影票一張」、「送的真好，可惜我不能捐」、「我拿過最好的是12入一串衛生紙」、「是捐多少血？我只拿過麥香奶茶餅乾」。

另外，也有人分享各式好康贈品，「跟老公以前去花蓮玩有捐血車順便捐血，還有抽獎活動，老公捐血還抽到一台腳踏車」、「我哥有抽到冰箱」、「能捐血就很感恩了！我現在都被拒。以前拿過的贈品有領帶，最後那條領帶陪爸爸進火葬場」、「配合在地店家，送牛肉麵料理包」、「拿過最好的是自助餐餐券，價值7、8百」。

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