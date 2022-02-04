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婆家嫌紅包太少！「照三餐哭腰」日子難過　媳婦一招報復

紅包。（示意圖／Pixabay）

▲女網友抱怨紅包被嫌包太少。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現在經濟不景氣，加上物價狂漲，大家日子都過得相當艱難，如今正值農曆新年，不少長輩在包紅包給晚輩時都會直呼「大失血」；最近，一名女網友抱怨，婆家照三餐哀嚎去年日子太煎熬，希望她能多包一點紅包，而且還一直暗示去年包的金額有點少，原PO聽完後相當不爽，想了一個絕妙好招報復，並且怒喊：「你們就以為我很好過嗎？」

一名女網友在臉書粉專「靠北婆婆2.0」匿名發文，她表示，最近到了農曆新年，婆家那邊的親戚一直在抱怨去年日子特別難過，而且是「照三餐在哭腰」，還要求她紅包裡放多一點錢，原PO聽完後內心不是滋味，心想：「你們就以為我很好過嗎？」

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不僅如此，親戚一直暗示小朋友之前的紅包好像有點少，這讓原PO更不爽了，她說：「請問親戚們加起來5個小朋友最大的不超過10歲，每個小孩紅包一千很少嗎？長輩我也沒有低於6千過欸！」

原PO表示，既然都那麼嫌棄，那她今年小孩通通包200元就好，長輩的紅包直接塞一張紙條，上面寫說：「對不起！您手速太慢紅包已派發完畢。」如果真的這樣做，至少可以省個1、2萬在包紅包上。

原PO不禁詢問網友：「到底誰在疫情期間會好過我就問？」並且怒喊：「不知道您各位台灣特有種婆婆&親戚們有沒有聽過一句話叫做『別在過年前得罪會包紅包給長輩及親戚小孩的媳婦？』」

貼文一出，不少網友留言：「妳對婆家的人真的好康凱（慷慨）」、「親戚也很離譜，還嫌棄紅包金額」、「紅包是心意，如果刻意要求一定要多少數字，那真的很白目。既然他們敢要求，妳就敢拒絕，妳的錢又不是天上掉下來，地上長出來的」、「不要包就不會被嫌少囉」。

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