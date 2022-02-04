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初四 「接神晚」午後即可　尤其在「廚房」不能做7大禁忌

命理專家楊登嵙教授提醒今天大年初四，接神迎神注意的禁忌。（示意圖／百度）

▲命理專家楊登嵙教授提醒今天大年初四，接神迎神注意的禁忌。（示意圖／CTWANT／百度）

圖文／CTWANT

每逢農曆大年初四，家家戶戶最重要的事情就是「接神、接財氣」，有些傳統習俗與禁忌需要遵守，若不小心觸犯禁忌，一整年的財運恐怕離你遠去。

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授表示，「正月一日為雞，二日為狗，三日為豬，四日為羊，五日為牛，六日為馬，七日為人。正旦畫雞於門，七日貼人於帳。」

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大年初四是女媧創世的「羊日」。在這一天，人們不能殺羊，如果天氣好，則意味著這一年裡，羊會養得很好，養羊的人家會有個好收成。初四「羊日」是民間迎神的日子。所以常說的「三羊（陽）開泰」就是吉祥的象徵，也是恭迎灶神回民間的日子。

楊登嵙教授指出，今天是2月4日正月初四，「接神」習俗俗語說：「初一早，初二早，初三睏甲飽，『初四接神』，...」，大年初四是眾神重臨人間的日子，人稱「接神日」，而有「送神早，接神晚。」的說法。

也就是送神要一大清早，而接神在下午也不遲，接神一般在中午12點過後，或是遲至傍晚5點前也沒有關係，並且「吃折羅」代表勤儉持家。

楊登嵙教授也提醒，大年初四「接神」同時，也要遵守以下禁忌：

一、 不出遠門：初四灶王爺會查戶口，盡量不出遠門，民眾要待在家以鞭炮迎接。

二、 不用針線：由於從初一到初四，商家都會歇業，傳統習俗建議這段期間最好不要使用針線，婦女這段時間也最好不要用針線。用針線補衣物象徵補破洞，一年都會一直補，而針有煞氣，年節應避免使用。

三、 廚房「裸體」：灶神為廚房之神，因此不可以在廚房「裸體」或換衣服。

四、 不要小氣：接神當天不要太小氣！要將家裡好吃的東西分給親朋好友、鄰居，如果過度小氣，財神則會遠離，財走了，人緣也變差。

五、 廚房不可吵架:：不可在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神生氣，引發官訟是非。

六、 廚房不可行房:：在廚房行房會影響夫妻或情侶感情，甚至造成婚外情。

七、 爐灶要整潔：爐灶不要堆東西，有剩菜剩飯要整理乾淨。「吃折羅」就是把過年剩下的飯菜做成大雜燴，可以依據菜色，用油炸、燉煮、烹煮等方式製作，因此每家的菜色都會有獨特風味，裡面會有濃濃的「家的味道」，而「吃折羅」也代表著勤儉持家。

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