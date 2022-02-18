蔡英文今親赴靈堂弔唁林崑海　湧言會駁斥成員出走：絕對團結

▲蔡英文（中）前往弔唁三立電視董事長林崑海。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者賴文萱／高雄報導

「湧言會」精神領袖、三立電視台董事長林崑海病逝，總統蔡英文今（18）日上午親自前往靈堂弔唁，並慰問家屬。湧言會成員也在召集人立委王定宇、立委趙天麟、林楚茵等人帶領下全員到齊並陪同蔡總統追悼敬重的長者，並駁斥成員出走一事，強調會團結實踐海董的遺志。

蔡英文今親赴靈堂弔唁林崑海及慰問遺孀並請她務必保重，才能讓海董走得沒有罣礙。蔡英文說，「海董擔心煩惱放不下的事，我們都會來做」，再三關切擁抱慰問遺孀。湧言會今天也全員到齊陪同蔡總統追悼，眾人齊聚靈堂，感謝海董在他們從政之路上的鼓勵送暖。

至於外傳有關成員出走一事，王定宇再次駁斥不實傳言並強調，湧言會獨立運作， 年底市議員選舉不管是老幹、新枝戰力扎實，整體步調穩健持續前進，團結實踐海董熱愛台灣的遺志讓湧言成長茁壯。

趙天麟強調，林崑海驟逝讓湧言會夥伴不捨，夥伴會堅定延續他本土愛台、提攜後進的遺願而努力，接下來的黨公職選舉，絕不會有人離開戰場，「湧言會」全員到齊，展現向心團結的意志。

▲林崑海的靈堂。（圖／記者陳宏瑞攝）

湧言會成員包含召集人立委王定宇， 立委趙天麟、林楚茵、新北市議員何博文、張志豪、台北市議員阮昭雄、新竹市議員李妍慧、民進黨前發言人顏若芳、高雄市議員林智鴻等湧言會決策委員帶領高雄市議員鄭光峰、林智鴻、李喬如、黃文益、鄭孟洳、李雅慧、黃文志、江瑞鴻，及前高雄市副議長蔡昌達、前高雄市議員李雨庭，台北市議員擬參選人趙怡翔、林延鳳、康家瑋、新北市議員擬參選人李宇翔、曾進益、桃園市議員擬參選人李柏瑟、台中市議員擬參選人何昆霖、彰化市議員擬參選人辜皇譯、吳為杰、台南市議員參選人林建南、李開通、陳世霖、陳俊安、陳皇宇、張豪澤、陳金鐘及高雄市議員擬參選人林志誠、鄧巧佩、黃雍琇、李庭慧等人。