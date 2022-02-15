林崑海遺照「笑容燦爛」！3子女披孝服跪拜　遺孀被攙扶走出靈堂

記者吳世龍／高雄報導

民進黨「湧言會」精神領袖、三立電視董事長林崑海因罹患鼻咽癌辭世，享壽70歲，遺體送往高雄市立殯儀館旁的靜思園會館18號廳。各界人士也紛紛前往其靈堂弔唁致意。此外，稍早其遺孀張秀離開靈堂時，未多發一語，拱手感謝現場媒體。

▲▼ 林崑海逝世，家屬祭拜，右起為大兒子、小兒子及女兒。（圖／記者吳世龍攝）

林崑海的靈堂於15日中午布置完成，而其遺照選了一張穿著西裝、笑容燦爛的照片，靜思源靈堂一早就有法師在現場誦經，靈堂內也已經佈置好白花，稍早其3名子女也披著校服於靈堂跪拜進行法事。

▲林崑海癌逝。（圖／記者吳世龍攝）

遺孀張秀帶著灰色毛帽、一身黑衣在他人的攙扶陪伴下離開靈堂，而對於情況她未多發一語，卻有拱手感謝於現場守候的媒體，而雖然戴著墨鏡，但從張秀走路的步伐、姿態，仍舊能感受到她的哀戚，在步出靈堂的這段短短的路，張秀走了特別久，心中對逝去的丈夫有著滿滿的掛念。

▲▼林崑海遺孀張秀。（圖／記者吳世龍攝）

此外，林崑海驟逝的消息，讓各界人士都相當不捨與震驚，紛紛前往弔唁致意，上午高雄民進黨議會總召鄭光峰、立委賴瑞隆、年代電視台董事長練台生以及高雄市警察局長黃明昭等人皆赴靈堂致哀。

除此之外，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今晚南下參加台灣燈會點燈，外傳下午可能會先前往弔唁。

林崑海日前因病住院，14日晚間10時28分病逝於高雄榮總，享壽70歲；家屬、子孫都陪同在側，安詳離世，走完人生最後一程。