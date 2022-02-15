林崑海辭世！陳其邁現身哀悼　王定宇悲：像第二次失去父親

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

民進黨「湧言會」精神領袖、三立電視董事長林崑海因罹患鼻咽癌辭世，享壽70歲，遺體送往高雄市立殯儀館旁的靜思園會館18號廳。高雄市長陳其邁下午前往哀悼致意，但並未公開發言，而湧言會召集人立委王定宇受訪則表示，心情就像第二次失去父親一樣難過，希望盡最大力量安慰家屬，後續也會讓湧言會更茁壯、團結。

▲林崑海逝世，家屬祭拜，右起為大兒子、小兒子及女兒。（圖／記者吳世龍攝）

林崑海的靈堂於15日中午布置完成，其遺照選了一張穿著西裝、笑容燦爛的照片，靜思源靈堂一早就有法師在現場誦經，靈堂內也已經佈置好白花，稍早其3名子女也披著校服於靈堂跪拜進行法事。

▲▼高雄市長陳其邁前往靈堂哀悼海董林崑海。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁下午在結束疫情記者會後，就前往靈堂致意，但全程沒有公開發言受訪，慰問完家屬後隨即搭車離去，僅說謝謝而已。

湧言會召集人立委王定宇則受訪表示：「今天大家所敬重的林崑海董事長離開我們，對國家來講，是失去一個熱愛台灣本土的媒體企業家，對湧言會來講，是失去一個長期提攜我們、給我們很好意見、栽培我們的好長輩。」

▲湧言會成員哀悼林崑海，王定宇表示，心情就像第二次失去父親。（圖／記者吳世龍攝）

王定宇說，每個人跟海董都有很深厚的感情，就他個人來講，他自己的父親很早就離開，但現在的心情就像第二次失去父親一樣難過。他說，相信家屬感受更深，也更難過，所以第一時間湧言會就趕來陪同董事長夫人跟家屬，希望盡最大力量安慰他們。

王定宇也強調，會盡最大力量把為這片土地努力奉獻的心情傳承下去，讓湧言會更茁壯、團結，而在這時刻家屬能夠獲得寬慰比任何事情更重要，謝謝各界關心，希望大家能一起扶持家屬讓他們得到安慰。

▲林崑海癌逝。（圖／記者吳世龍攝）

遺孀張秀帶著灰色毛帽、一身黑衣在他人的攙扶陪伴下離開靈堂，而對於情況她未多發一語，卻有拱手感謝於現場守候的媒體。雖然戴著墨鏡，但從張秀走路的步伐、姿態，仍舊能感受到她的哀戚，在步出靈堂的這段短短的路，張秀走了特別久，心中對逝去的丈夫有著滿滿的掛念。

▲▼林崑海遺孀張秀神情哀傷離開靈堂。（圖／記者吳世龍攝）

此外，林崑海驟逝的消息，讓各界人士都相當不捨與震驚，紛紛前往弔唁致意，上午高雄民進黨議會總召鄭光峰、立委賴瑞隆、年代電視台董事長練台生以及高雄市警察局長黃明昭等人皆赴靈堂致哀。

除此之外，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今晚南下參加台灣燈會點燈，外傳下午可能會先前往弔唁。

林崑海日前因病住院，14日晚間10時28分病逝於高雄榮總，享壽70歲；家屬、子孫都陪同在側，安詳離世，走完人生最後一程。