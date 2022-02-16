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趙天麟駁斥湧言會奪權說　「跳船潮這件事完全沒嗅到」

▲▼ 三立媒體集團董事長林崑海 。（圖／三立提供）

▲三立媒體集團董事長林崑海 。（圖／三立提供）

記者林銘翰、呂晏慈／台北報導

三立媒體集團董事長、民進黨派系湧言會精神領袖林崑海14日辭世，外界關注是否引發「湧言會跳船潮」。對此，民進黨立委趙天麟16日表示，湧言會的決策與財務獨立，「跳船潮這件事，完全沒有嗅到」，而他與湧言會召集人、民進黨立委王定宇也沒有爭奪權力的問題。

人稱「海董」的林崑海曾是計程車司機，因敏銳商業頭腦，成功打造三立電視台，事業版圖橫跨政、商、媒，僅有國小學歷的他，從錄影帶事業發跡，到創立媒體集團，在南台灣「喊水會結凍」。林崑海對政治也有高度熱忱，自己曾以無黨籍參選過立委，近年來也成為湧言會精神領袖。

趙天麟16日受訪時說明，湧言會的前身為「海派」，林崑海放棄中國市場，全力支持以台灣為本的立場，朋友橫跨各派系及系統，又特別支持年輕人，在新聞、政論各方面都非常支持，因此在部分民進黨黨公職人員的建議下，正式將海派轉型成「湧言會」，才成為較剛性、制度化的組織。

趙天麟強調，湧言會的特色是以青壯世代為主，而且講求是扁平式領導，內部設有決策委員會，負責進行攬才、養才及推舉選舉，這樣運作已經有1、2年的時間，也由於湧言會是相對比較小、年輕的派系，所以有不同的決策模式，「我們基本上都是共同決策」。

趙天麟指出，湧言會的召集人是王定宇，因為他是最早接觸林崑海的人，而在湧言會正式成立之後，林崑海也名副其實地成為支持者，過去有人批評他政媒兩棲，其實這樣的說法不盡公道，「起碼湧言會成立後，他退居幕後、回到媒體經營者」，但是對湧言會確實有一份比較深的感情。

▲▼立法院外交國防委員會 王定宇堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

趙天麟也坦言，林崑海身體不適已經有一段時間，但是沒有影響到湧言會的運作，因為湧言會的財務及決策獨立，從來不受林崑海指揮，也沒有掛任何職位，「比較少見到過去海派的事情，黨政運作還看到他的身影」。

趙天麟表示，有人認為趙天麟、王定宇將分道揚鑣、爭取主導權，在湧言會沒有這個問題，不會因為林崑海過世而有改變，「但他不是特別有權威，我們是集體執行的派系，很享受在這種氛圍，誰也離不開誰」。

趙天麟提到，民進黨立委管碧玲過去也是湧言會的的成員，但是以她的備份來看，性質比較像是精神領袖，「她本來就沒有參與過集體決策，比較扮演顧問性質的角色」，管碧玲後來認為英系有比較多政策討論的機會，所以才選擇加入。

不過，趙天麟也透露，管碧玲在這一次的黨職選舉，全部的資源仍然跟著湧言會走，如果要把她形容成「跳船的其中一位」，這樣的形容對她很不公平，而且當時林崑海本人也還健在，也都知道這些情形。

趙天麟強調，湧言會在接下來的議員初選及黨職選舉，「不會有任何一人離開戰場」，自己在高雄市的目標就是要選上10席議員，而在黨職選舉也有信心和企圖心，「先不設定幾席中常委，但一定會選得比上次還進步」。

趙天麟表示，大家都對林崑極的過世極為不捨，但是湧言會就是由海派轉型，初衷就是要成立一個獨立自主、青壯世代的派系，「我們要證明是否如我們宣稱，很快就可以檢驗，夏天以前就會有答案，我們會加油」。

▼民進黨立委趙天麟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委趙天麟舉行「台灣金虎」賀歲春聯發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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