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iPhone 14傳配史上最大RAM容量　追平Android旗艦機種

▲iPhone 14預計將搭載更大的RAM。（圖／取自9to5google）

▲iPhone 14預計將搭載更大的RAM。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果每年會在秋季發表會中公布新款iPhone，因此預計7個月後，iPhone 14系列就會亮相面對消費者，目前也有許多關於iPhone 14系列的規格流出，其中一大重點就是 RAM 記憶體容量，根據目前的訊息看來，iPhone 14的RAM將達到Android陣營旗艦標準，讓App使用空間加大。

韓國部落格Naver上的用戶表示，根據國內的供應鏈訊息指出，iPhone 14 Pro 將配備 8GB RAM，iPhone 14 則配備 6GB RAM，區分旗艦機種差異，這次RAM的加強，也追上三星新款Galaxy S22系列。

根據外媒9to5mac報導，過去蘋果從未與其他廠牌展開「RAM之戰」，據傳，下一代 iPhone將配備有史以來最高像素的鏡頭，因此手機將需要更多內存空間。所以蘋果在 2022 年的iPhone RAM 上才會有所突破。

此外，海通國際證券的供應鏈分析師 Jeff Pu 最近也證實這一傳言，表示iPhone 14 Pro 確實將配備 8GB RAM。他在過去的一份報告中表示，iPhone 14 將具有與 iPhone 13 Pro 相似的兩個功能，就是ProMotion 和 6GB RAM，認為蘋果可能用更高的內存空間和更大的傳感器來區分高階設備。

此外，根據先前的訊息指出，iPhone 14 Pro 將採用全新設計，在正面螢幕上，帶有打孔和藥丸切口，而不是常規的瀏海設計，主要是因為蘋果計劃在螢幕下方隱藏一些相關的感應器。

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