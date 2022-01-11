iPhone 14模型亮相！　消息曝「膠囊打孔」螢幕占比更大

▲iPhone 14模型。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

iPhone新機型去瀏海加大螢幕占比已成眾人期待，最新消息指出iPhone 14 Pro系列手機，螢幕將會採用「膠囊狀打孔」設計，告別2017年以來歷代的螢幕瀏海外觀。

開發者格羅斯曼（Jeff Grossman）在推特PO出新的iPhone 14模型，畫面中顯示膠囊打孔狀的螢幕，與之前有瀏海的螢幕相比，膠囊位置約居於瀏海邊框接近下方的位置，長度和高度也都比之前略短，除了膠囊以外，其餘全是螢幕空間。

IT之家引述外媒指出，蘋果雖然縮小iPhone 13的瀏海大小，但多出來的空間非常少，根本無法有效利用，用戶甚至無法在狀態欄中顯示電池電量百分比，還必須下拉控制中心才能查看，因此這款全新iPhone 14模型揭露的是更方便直覺的體驗，用戶能在狀態欄上看到更多資訊。

▲iPhone 14的Face ID組件將置於膠囊狀孔內。（圖／翻攝推特）

此外，媒體也釋出聲稱是iPhone 14 Pro螢幕的圖示，指出蘋果會在膠囊打孔位置放置重要傳感器，紅外線等次級傳感器會隱藏於螢幕下方，其中橢圓打孔的右半部用於裝設Face ID組件，新機的前置鏡頭廣角拍攝範圍也會更優。

蘋果從iPhone X開始就以瀏海設計為特色，全新膠囊打孔設計會挑戰蘋果能力，要在更小面積上安裝多個傳感器和TrueDepth系統有一定難度。另有傳言稱，今年實現膠囊打孔螢幕的只會是iPhone 14 Pro系列的2款機型，基本機型仍會採用全尺寸瀏海，到了iPhone15系列則可能實現無需任何瀏海或打孔，直接將Face ID 和相關傳感器置於螢幕下方。