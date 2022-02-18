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18縣市都能用！Uber Eats首開放「年訂閱制」　限時價狂省360元

▲▼Uber Eats首度開放年訂閱制。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats首度開放年訂閱制服務。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

看準「訂閱制」廣受外送族喜愛，外送平台「Uber Eats」的「優饗方案」正式啟動「年訂閱制」，除了可享有訂單滿199元無限次免外送費優惠外，主打全台18縣市皆都開放下單訂購，方便爆表，且至3月31日前還享有限時優惠價，平均每月訂閱價格較月訂閱制下殺75折，1個月僅需花費90元就能享有更多小確幸。

▲▼Uber Eats首度開放年訂閱制。（圖／Uber Eats提供）

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▲Uber Eats年訂閱制在全台營運縣市都可下單使用。

Uber Eats優饗方案最新「年訂閱制」登場，除了同樣擁有指定店家消費滿199元享無限次免外送費之外，相較於月訂閱制受限於只能在訂閱的特定區域使用，首度開放全台18個營運縣市消費者都可以下單，大大增加便利性；至於價格部分，與每月120元的月訂閱制相比，至3月31日前可用優惠價1080元訂閱，每月只要90元、約75折就能享有更多服務，整年激省360元，加碼會員還會有不定時優惠。

提醒現有「月訂閱制」會員若改為購買年訂閱制後，將在當期月訂閱到期日後切換到年度訂閱制方案。目前Uber Eats在台提供外送服務範圍有基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東及澎湖共18縣市。

▲▼foodpanda正式推出訂閱制「pandapro」。（圖／foodpand提供）

▲foodpanda訂閱制「pandapro」近日也更換方案。（圖／foodpand提供）

另，foodpanda自2022年2月14日上午10時起也變更「pandapro訂閱制」服務，3種方案包括「月費制」、「半年制」及「年費制」，通通只要消費滿179元即可享有無限次免費外送及不定時專屬優惠，其中，原先只要99元（未促銷價）的月費制改為119元，半年制訂閱費為650元，而年費制訂閱費為1299元，但3月31日前購買年費制可享有限時優惠999元，打出76折折扣。

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