烤蕃薯機竟拿來「烤蝦」！超商店員自拍影片曝光掀議　業者回應了

記者蕭筠／台北報導

太扯！近日有一名網友在網上發文驚呼：「全家有開發新菜單！」透露自己在抖音發現一段影片，影片中可以看見一名全家店員竟把烤蕃薯機台下方的預熱箱當作烤盤，擺上滿滿蝦子，最後更曬出全熟照片，影片一曝光立刻掀起熱議。對此，業者也致歉並作出最新回應。

▲超商店員惡搞烤蕃薯機。（圖／翻攝YouTube，下同）

一名網友在「爆廢公社」發文說：「全家有新開發的菜單誒！開始賣蝦了，想吃，店員解鎖新技能！」並透露自己是在抖音看到這段影片，表示很明顯是全家店員自己拍攝，且影片下方還寫上：「我覺得我真的會被開除。」等話。

▲影片中可以看到烤蕃薯機下方的預熱機擺滿生蝦。

影片一開始可以看到店員從櫃檯一路走到烤番薯機台前，接著拉開機台下層的預熱箱，卻驚見一尾尾生的蝦子，有部分蝦子的尾巴部分則已經轉紅，代表機台正在運作加熱，最後還有整箱蝦子全熟的畫面，讓大批網友一看全傻眼「怎會有人這麼無聊呀！為了拍影片什麼都做得出來」、「這種惡搞自己店的事情還大肆宣揚，等著被求償吧」。

對此，業者也作出最新回應表示：「接獲反應後已將機台完整清潔，針對該店員個人行為，造成觀感不佳深感抱歉，將再加強教育訓練。」