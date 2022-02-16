「外送員指引」擬讓業者調違規紀錄　公總：平台抓違規僅限上線時

▲公路總局訂定機車外送員交通安全指引，未來可能開放業者調閱外送員違規資料。示意圖，非當事人。（圖／記者游宗樺攝）

記者許維寧／台北報導

外送員因搶快車禍案件頻傳，交通部公路總局近期擬定「機車外送員交通安全指引」，但不分時段，均會將外送員違規紀錄回傳外送平台，引發外送員不滿，怒逼是逼簽「賣身契」。公路總局今天（2/16）也出面說明，會要求平台落實篩選線上線下時間，並針對高風險跟違規駕駛加強教育，也告知平台，需對員工教育而非直接停權，不應影響工作權。

公路總局正擬定「機車外送員交通安全指引」，其中擬規定若外送員3個月內違反《道路交通管理處罰條例》第63條，累計記點達3點以上，或經平台評估為高風險或高違規人員，業者應將外送員報送駕訓班參加機車駕駛教育，取得完訓證明才可再出勤。並要求外送員簽署授權書，開放讓平台調閱外送員的交通違規資料，挨批是被逼簽「賣身契」。

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全國外送產業工會質疑，公路總局一意孤行要將外送員任何時段資料雙手奉上提供平台，外送員非職業駕駛，卻要受到比職業駕駛更嚴格的24小時監視，實在不合理。再者，已經有外送員名下有多台機車，明明是家人騎車違規，卻依然收到平台警告信。

公路總局運輸組副組長楊聰賢表示，提供予平台外送員資料會由平台去查核，即便外送員有違規，也不代表是上線時間違規，平台需自行篩選、區分違規的上線和下線，並針對上線時間的高風險違規者加強教育。

楊聰賢指出，可能一直以來外送員與平台的互信基礎都比較低，認為外送平台以往都用停權來處理，但前幾次的會議上已經跟平台說明清楚，針對違規外送員須提出教育而非停權，不要影響到外送員的工作權。

楊聰賢也談到，外送員已經是國人常見的夥伴，但沒有哪個工作要用生命去換，簽署授權並非賣身契，簽訂後只是把違規資訊、個人違規紀錄送交平台篩選。公路總局會持續做良性溝通，目前也積極溝通中。