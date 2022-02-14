雞塊加1元多1件、漢堡買1送1！5大速食店「最新優惠」懶人包

▲速食店最新優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

把握機會衝吃了！《ETtoday新聞雲》整理「5大速食店」最新優惠，像是麥當勞可以爽吃麥克雞塊、OREO冰炫風「加1元多1件」，加碼麥香雞、麥香魚百元套餐，漢堡王也推6款漢堡加6款點心買1送1，拿坡里更有炸雞買10送10，通通要嗑爆。

▲麥當勞虎年開春優惠券爽吃加1元多1件。

●麥當勞

麥當勞祭出2022最新「虎年開春優惠券」，一共有「加1元多1件」、「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」、「早餐加1元多1件」、「早餐加5元享38元冷／熱飲」、「有氧雙人早餐」及數位限定的「雙人暖心200元起」等7大優惠，整張券最高現省2920元。

其中，最划算的就是加1元多1件，像是4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、經典美式咖啡、蜂蜜奶茶等通通有，以及超俗的百元套餐，麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊加小薯、小杯飲料，只要100元就能輕鬆吃，即日起至3月22日限時開吃，優惠券則提供紙本及電子版開放門市使用。

除外，全門市至2月22日前再加碼推「指定飲品買1送1」優惠活動，期間凡購買任一分享盒就能爽喝指定飲品買1送1，指定飲品包括汽水（可口可樂、可口可樂zero、雪碧）、冰紅茶(無糖、檸檬風味）、冰綠茶（無糖），限同品項中杯或大杯，最多買5送5。

▲▼漢堡王最新優惠券祭出超過50種優惠組合。

●漢堡王

漢堡王2022年最新優惠券開吃，這次大手筆祭出超過50種優惠組合，其中，最划算的就是6款漢堡及6款點心直接買1送1，像是起司醬洋蔥圈牛肉堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、人氣小華堡、BK雞塊、辣薯球等通通有，以及6款點心第2件5折吃，有黃金雞翅、咖啡聖代、洋蔥圈等一次滿足。

除外還有超值選、個人超省餐、雙人激省餐及早餐限定優惠，讓速食控從早吃到晚還能省錢，即日起至3月31日限定開跑，提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店不提供，並以門市實際供應為主。

●必勝客

1元就能加菜！必勝客祭出平日限定（周一至周四）「加1元多1件」優惠，即日起至2月24日凡購買紙包筆管麵（波隆那海鮮、波隆那牛肉丸、奶油海鮮、奶油雞腿排、羅勒海鮮、羅勒雞腿排）、千層麵、個人比薩（夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒）3大系列指定美食，只要加價1元即可享有薯金幣、BBQ烤雞、黃金和風鱈魚塊點心3選1。

▲拿坡里至3月2日前買10隻雞腿就送10隻雞翅。

●拿坡里

拿坡里即日起至3月2日「買10隻雞腿就送10隻雞翅」，期間凡於門市購買「義式炸雞桶」免費再嗑10隻隱藏版「蔥香蒜辣雞翅」，且只送不賣。

●肯德基

肯德基今（14）日最後1天推「買任一桶餐+1元爽吃4塊上校雞塊」，提醒須以預定快取方式購買才享優惠。

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