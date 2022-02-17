foodpanda訂閱制挨轟「偷改優惠價」！業者喊冤：有發通知信告知

▲foodpanda2月14日起訂閱制價格有改。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

搶攻外送市場，各大外送平台積極以優惠、免運搶客，其中，又以「會員訂閱制」服務深受不少人喜愛，因為每月只要輕鬆花百元左右，即可享整月訂單滿額直接免費外送，不過近日foodpanda被指控本月初還是以每月49元優惠價開放訂閱，卻在2月14日改為119元，還未發信通知，挨轟「騙用戶」。對此，業者也無奈喊冤作出最新回應。

foodpanda自2022年2月14日上午10時起變更「pandapro訂閱制」服務，3種方案包括「月費制」、「半年制」及「年費制」，通通只要消費滿179元即可享有無限次免費外送及不定時專屬優惠，其中，原先只要99元（未促銷價）的月費制改為119元，不過卻被民眾反映未發信通知月費調整消息，該用戶2月初才以49元加入月費訂閱制，2月14日卻被改為119元，對此十分不滿。

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foodpanda稍早作出最新回應表示，凡於2月14日上午10時前新訂閱或續訂用戶，都可享有訂閱起始日往後1個月的限時優惠，1個月過後收費才會變成119元，而針對訂閱價格調整部分，業者強調：「新方案推出前皆有發送通知信告知用戶，平台也提醒消費者留意優惠期限。」目前有每月、半年及1年的訂閱服務，且3月31日前訂購年費方案優惠只要999元，平均每月84元，仍較原價格99元便宜，提醒如需訂購半年或1年方案者須先取消目前訂閱方案再行訂閱。