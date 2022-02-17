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1年喝掉2座游泳池！台人最愛「外送咖啡品牌、品項排行」曝光

▲▼Uber Eats祭咖啡買1送1。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats公開2021年台人最愛外送咖啡排行。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

每天上班前來杯咖啡絕對是不少人必備的上班儀式之一，而咖啡種類又以經典的美式、拿鐵最受歡迎，外送平台「Uber Eats」近日就公開2021年「台人最愛外送咖啡排行」，光是去年外送咖啡量就喝掉2座游泳池；另，foodpanda年度外送美食排行冠軍寶座則由奶茶奪下，並統計全台外送奶茶量加起來超過千座台北101，十分驚人。

▲▼Uber Eats公開台人最愛咖啡外送排行。（圖／Uber Eats提供）

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▲台人最愛咖啡外送品牌、種類排行。

Uber Eats整理2021年訂單並首度公開「台人最愛外送咖啡飲品排行榜」，光是去年下單的咖啡量足足有2個標準游泳池多，成為平台最熱門的前3大飲品之一。根據咖啡排行可以觀察到黑咖啡、拿鐵各佔一半排名，冠軍寶座由路易莎的咖啡拿鐵拿下，依序為85度C的拿鐵、​​CAFE!N的冠軍黑咖啡、cama café的經典黑咖啡及彼得好咖啡的拿鐵，而從消費時段來看，早上5點至8點的早起上班族更加偏好美式黑咖啡，其他各時段則普遍為義式拿鐵咖啡。

除外，Uber Eats也驚喜推出「開工咖啡優惠」，即日起至2月22日凡在平台下單路易莎、伯朗咖啡館、怡客咖啡、丹堤、COFFEE LAW、FOMO COFFEE及台中的 Lokal Coffee等咖啡廳即享「拿鐵、美式咖啡買1送1」，另還有多家咖啡優惠，詳細優惠內容則以各家於APP公告為主。

▲▼foodpanda公布2021年度美食排行。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公開2021年度美食排行。（圖／foodpanda提供）

另一外送平台「foodpanda」日前也網羅2021年外送訂單數據，並公開年度外送美食排行，前3名分別是奶茶、甜不辣、鍋貼，尤其今年全台外送下單的奶茶量加起來可是超過千座台北101 ，擠下去年冠軍甜不辣及第3名的鍋貼，首度成為年度熱門餐飲第1名，而進一步觀察全台各縣市熱門餐點，有將近半數縣市的熱門餐飲冠軍都是奶茶，成為全台不分南北的最愛年度餐飲榜首。

除了年度餐點多以台灣傳統小吃為主外，台人最愛「餐點類型」也以台式小吃、速食以及手搖飲料稱霸年度排行，再加上歷經數月的宅家工作，外送訂單也發現健康餐店家今年訂單量較前1年有翻倍以上成長，可以觀察出消費者更注重自身健康，轉向選擇減油、少鹽的飲食習慣。

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