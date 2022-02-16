外送員路檢專案啟動！　單日攔查189輛外送機車、23件違規要開罰

▲公路總局會同勞動部造訪外送業者foodpanda 。（圖／公路總局提供）

記者許維寧／台北報導

外送經濟正夯，但為了減低外送員事故發生，交通部公路總局於15日執行「擴大機車路檢專案作業」，攔查了189輛次外送機車，大部分符合規定，但仍有23件違規，其中違規最大宗樣態則為車輛規格設備未符合規定，將依照權責單位依事實開罰。

交通部公路總局局長陳文瑞、勞動部職安署署長鄒子廉於昨日率隊，會同台北市監理所等共赴外送業者富胖達股份有限公司（Foodpanda）查核，查核重點鎖定汽車貨運監理、職業安全衛生規範執行情形。

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陳文瑞表示，要求業者須負起監督管理責任，加強道路安全的訓練、減少外送員違規與事故發生。也希望業者能自主辦理外送員機車實體安全駕駛訓練，同時要求業者針對高違規外送員應參加教育訓練。

公路總局與職安署也會童警察機關啟動全國性「擴大機車路檢專案作業」，本次專案作業排定17班次，擇定機車出入頻繁路段或區域進行稽查，查核重點為駕駛人資格、車輛設備（含違法改裝）。

公路總局指出，共計攔查外送機車189輛次，大部分均符合規定，但仍查獲違規23件，違規態樣包括行駛人行道1件、車輛裝載未符規定4件、車輛規格設備未符規定16件，以及駕駛執照未符規定2件，已分別由權責單位依查獲具體違規事實援引「道路交通管理處罰條例」處罰並令改正。

另外，為了提升運輸業人員安全，公路總局也規劃與勞動部職業安全衛生署、勞工保險局及當地直轄市政府共同實施「貨運業從事外送業務專案聯合稽查計畫」，督促業者加強安全管理。