「空軍溫妮」俏短髮＋臥蠶笑眼　網狂勸「別考統測！該加入空軍」

▲青年日報16日透過臉書發布「穿軍服，讚！2.0」的系列貼文，分享空軍航空技術學院學生陳虹均，被網友形容是「空軍溫妮」。（圖／青年日報臉書）



記者陶本和／台北報導

青年日報16日透過臉書發布「穿軍服，讚！2.0」的系列貼文，分享空軍航空技術學院學生陳虹均，由於俏麗的短髮，清新甜美的外型，引起網友討論，有人形容很像空軍版本、知名網路節目「木曜四超玩」主持人溫妮，甚至還標註友人勸「別考統測了，快加入空軍」。

青年日報不時會在臉書分享「穿軍服，讚！2.0」的系列貼文，歡迎軍方內部投稿近半年身穿軍裝的照片，只要註明其單位、階級、姓名，並請當事人分享約30字的感言即可。

青年日報16日分享的，是空軍航空技術學院學生陳虹均；她分享與堂妹的合影，並撰文表示，「從軍報國，不落人後，從堂妹眼中，能看出她為我感到驕傲」。

特別的是，由於陳虹均留了時髦短髮，擁有一雙水汪汪又帶著臥蠶的大眼，甜美清新的外型，吸引許多網友按讚留言。相較於青年日報其他貼文，此篇罕見有近2000讚、近百則留言，以及60次分享。

不少網友直呼「戀愛了」、「應該是校花」，還有網友形容，很像知名網路節目「木曜四超玩」的主持人溫妮，而封她為「空軍溫妮」。此外，也有網友特別Tag朋友，呼籲他「不要考什麼統測了，報考空軍航空技術學院吧」、「加入空軍的時候到了」、「我要在這周莒光（日）看到她」等。

至於網友提到的木曜四超玩主持人溫妮，本名黃于恩，從節目「大學生了沒」出道打開知名度，2015年加入麥卡貝的網路節目木曜四超玩，並在2017年成為固定主持人，她在臉書也擁有57萬粉絲追蹤。