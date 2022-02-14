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共機接近東沙領空　張競：空軍廣播應逐字照唸才不會產生誤會

▲▼殲16。（圖／國防部提供）

▲解放軍空軍殲16戰機。（圖／國防部提供）

記者魏有德／綜合報導

解放軍空軍殲-16戰機12日傳出逼近東沙島領空，甚至因我空軍廣播驅離時的用語「你已進入我領空」讓外界誤以為共機入侵東沙島，是後，國防部還出面說明，「該批共機未進入東沙島領空」。對此，中華戰略學會研究員張競呼籲，為避免造成誤會，廣播辭應事先寫清楚，逐字照唸，按守愚精神辦事才不會出錯。

▲共機12日進入台灣西南空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

▲共機12日進入台灣西南空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

臉書私密社團《台灣西南空域》公布兩段我空軍驅離共機的錄音，「中華民國空軍廣播，位於東沙南面空域，高度5100公尺的中共軍機注意，你已進入我領空，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」共機飛行員也喊話，「我是中國人民解放軍空軍，正在進行例行訓練，請不要影響我行動。」

由於我空軍飛行員驅離時說出，「你已進入我領空」，引起輿論關注。不過，我國防部事後出面澄清，12日確有3架殲-16戰機進入我西南防空識別區，但該批共機並未進入東沙島領空。

▲中華戰略學會研究員、前海軍中權艦長張競。（圖／翻攝張競臉書）

▲中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝張競臉書）

對此，張競表示，由於廣播是運用國際緊急通信波道，因此遭人錄音爆料完全不令人意外。但在防空作戰應對處理要在電光石火時限緊迫，高度壓力下完全不出錯，確實是項高難度挑戰，希望民眾能夠體諒基層官兵。

張競呼籲，要避免再度出錯，其實就要本諸美軍所強調「KISS」（Keep It Simple and Stupid）原則，將整個廣播辭事先寫清楚，廣播時逐字照念，以守愚精神辦事才不會出錯。

張競強調，廣播時務必要把話講明白；「即將進入領空」就不要取巧講成「進入領空」，「對我構成威脅」就不要鬼扯「妨礙我飛航安全」，這才不會產生誤會，還要不斷出來澄清解釋。

至於東引及東沙接連出現防空情報判斷及處理失誤現象，張競表示，首先必須注意到面對不同飛行器，我方處理規範自然就不相同，「不明民航機在台北飛航情報區限制進入區域，適用台灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則第41條，白紙黑字可以查閱，中共軍機闖入台北飛航情報區所未涵蓋之東沙守備區，則是依據軍事應變處置規範採取行動，其內容係屬軍事機密，不宜公開討論亂亮底牌。」

張競提到，目前台海空情監偵系統高度自動化，但在無法確認目標迴跡真偽時，與民用航空動態網頁所呈現ADS-B航跡以及民用航空器答訊機顯示相互比對，實乃目標辨證作業常識，「實在無法自行判斷時，派機前往查證或飭令其他雷達陣地，甚至協調友軍開啟偵搜雷達查證比對，此為整體防空作戰最基本作業理念，為何會搞到作業人員自行作主刪除，實在令人費解。」

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