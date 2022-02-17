大地酒店女員工確診！業者：大眾池停業3天「有疑慮可全額退費」

▲大地酒店表示，2/16第一時間得知已全面完成清消。（圖／翻攝自Facebook／大地酒店）

記者彭懷玉／台北報導



台北市今（17日）新增3例確診，其中一人（案19878）曾於2/14、2/16在北投區大地酒店的泡湯區工作，對此，大地酒店2/17-19大眾風呂暫停營業三日，稍早大地酒店也發出聲明指出，2/16已全面完成清消，所有服務人員均已快篩陰性，並主動聯繫客人延期或取消。

▲北投大地酒店泡湯區。（圖／大地酒店提供）

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北投大地酒店聲明

本飯店於2月16日接獲台北市政府通知1位員工確診，隨即配合完成相關疫調等工作，並立即請專業廠商進行全面性環境清潔與消毒，目前全館均已清消完畢。本飯店並於當日對全館103位同仁進行快篩檢測，檢測結果全體為陰性。未來1週，本飯店所有員工將每天快篩確認陰性後，方可進館內值勤，並同步增加各場域消毒頻率，以最高標準的防疫措施，提供給所有客人安心的服務。

本飯店確診同仁為大眾風呂的清潔員，工作期間並不會至房間、餐廳、個人湯屋等區塊，值班期間也都全程配戴口罩，本案經台北市政府衛生單位疫調後，匡列4名同部門之員工，均已依規定進行隔離並配合篩檢。本飯店依照衛生局指引，主動提高防疫規格，於2/17-19三日大眾風呂暫停營業。

為保障消費者權益，本飯店已於知悉本案的第一時間主動聯繫旅客，針對近期已預約用餐及泡湯的客人說明狀況，如客人有所疑慮即協助辦理全額退費或延後入住，以完整保障客人的權益。

對於每位支持大地酒店的貴賓們，本飯店將以最謹慎的態度面對，並力求為所有旅客與員工的安全健康把關，在此謝謝各位的關心，後續將配合指揮中心及台北市政府的指示進行後續作業，敬請舊雨新知持續支持！

▲大地酒店緊急消毒。（圖／翻攝自Facebook／大地酒店）