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疫苗平台有BUG？　「22期可重複預約第23期」釣出唐鳳親解釋

▲疫苗預約登記平台。（圖／記者周姈姈攝）

▲原PO發現，已經預約施打第22期疫苗的人，可以重複預約第23期。（圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

1922平台16日上午10點開放第23期疫苗預約，中央流行疫情指揮中心今（17）日下午則公布最新預約數據，有85.5萬人上網預約，預約率5成4。不過，就有網友發現，疫苗預約系統似乎有BUG，已經預約第22期的人，竟然可以重複預約第23期。貼文一出引發議論，結果意外釣出唐鳳親回、解釋原因。

這位網友在PTT的Gossiping板上以「疫苗預約系統BUG（不同期重複預約）」為題爆卦，貼出第22期和第23期預約時程和施打時程時間，發現一件事，「已經預約第22期的人，可以在第23期重複預約」，並舉例「意思是，2／18前施打第三劑，回家又能上網預約搶23期疫苗，這樣不是很奇怪？」

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原PO就納悶道，印象中去年在預約第一、二劑的時候，系統會自動判定預約者符不符合資格，「現在居然可以重複預約，難道相關單位都沒發現嗎……？」就有人留言開酸，「不要太不滿喔」、「不要玩系統」、「打好打滿」、「22不能取消，23可以重複預約。」

沒想到，貼文意外釣出行政院政務委員唐鳳親回，「今年疫苗不缺，所以不特別限制no show，也沒有湊人數開瓶的限制（我是唐鳳）。」另外，也有網友表示，就算可以預約，到現場也不能打，「反正你去了也不能再打啊」、「沒人真的剛打完又去打吧」、「打前插健保卡，你就GG了。」

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