烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原「24hrs急撤實況」：家裡回不去了

▲烏俄戰雲密布，住在烏克蘭的猶太人羅希麗歐被迫在24小時內與丈夫分隔兩地、緊急撤離。（圖／翻攝自Facebook／Ahuva Shlomi Rosilio）

記者葉睿涵／編譯

烏俄緊張局勢持續，戰爭是否真的會開打也讓人霧裡看花，不少國家為了保護國民，紛紛要求在烏僑民立刻返國。住在烏克蘭的猶太人羅希麗歐（Ahuva Rosilio）在返回以色列後，分享了她在24小時內緊急撤離的情況，與被迫與丈夫分隔兩地的心情，哭訴「我可能接下來幾個月都回不了家了」。

據《紐約郵報》報導，26歲的羅希麗歐（Ahuva Rosilio）是一名美籍猶太人，她從小在美國德州長大，從未想過自己有天會離鄉背井到烏克蘭生活，不過她的人生軌跡卻在婚後產生巨變。2012年，她與相差10年的丈夫士洛彌（Sholomi）結婚後，便和丈夫、兒子一同搬到烏克蘭，並在兒子上小學後，定居黑海西北岸的港灣都市敖德薩（Odessa）。

對猶太人而言，烏克蘭是一個充滿災難的國度，因為從歷史角度而言，過去曾有數以百萬計的猶太人在烏克蘭被屠殺。羅希麗歐表示，「曾有人告訴我，再次回到一個會屠殺猶太人的國家是一件愚蠢的事，但當我在敖德薩住下來之後，我就深深地愛上了這裡。敖德薩的建築非常漂亮，同時有很多事情可以做，這座城市處處都充滿了古典美。」

然而，隨著烏俄緊張局勢升級，羅希麗歐以色列籍的丈夫收到了來自大使館的通知，要求所有符合資格的人離開撤離烏克蘭，而以色列也願意接受任何來自烏克蘭的猶太人，因此羅希麗歐一家人都可以立刻返回以色列。不過，由於士洛彌是猶太人應急組織Hatzalah的負責人，因此他必須留下來，協助烏曼（Uman）250多名婦女和兒童的疏散行動。

羅希麗歐不得不獨自帶著孩子們立刻烏克蘭，「我們被告知必須在24小時內立刻撤離，這一切都發生得太快了，因此我們瘋了似的一直在收東西。我們把所有家當都扔進行李箱，我甚至還必須把洗衣店還沒烘乾的濕衣服直接裝袋帶走，因為我們真的沒有時間了。」

歷經4次班機被取消後，羅希麗歐終於爭取到了午夜從敖德薩飛往以色列的航班，「我們含淚和士洛彌吻別；我和孩子們當然不願意離開，但為了孩子們我不得不走，我不知道我什麼時候才能再和丈夫相見，但最糟糕的情況可能是我幾個月都回不了家了」。

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