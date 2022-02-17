　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原「24hrs急撤實況」：家裡回不去了

▲▼烏俄戰雲密布，住在烏克蘭的猶太人羅希麗歐（Ahuva Rosilio）被迫在24小時內與丈夫分隔兩地、緊急撤離。（圖／翻攝自Facebook／Ahuva Shlomi Rosilio）

▲烏俄戰雲密布，住在烏克蘭的猶太人羅希麗歐被迫在24小時內與丈夫分隔兩地、緊急撤離。（圖／翻攝自Facebook／Ahuva Shlomi Rosilio）

記者葉睿涵／編譯

烏俄緊張局勢持續，戰爭是否真的會開打也讓人霧裡看花，不少國家為了保護國民，紛紛要求在烏僑民立刻返國。住在烏克蘭的猶太人羅希麗歐（Ahuva Rosilio）在返回以色列後，分享了她在24小時內緊急撤離的情況，與被迫與丈夫分隔兩地的心情，哭訴「我可能接下來幾個月都回不了家了」。

據《紐約郵報》報導，26歲的羅希麗歐（Ahuva Rosilio）是一名美籍猶太人，她從小在美國德州長大，從未想過自己有天會離鄉背井到烏克蘭生活，不過她的人生軌跡卻在婚後產生巨變。2012年，她與相差10年的丈夫士洛彌（Sholomi）結婚後，便和丈夫、兒子一同搬到烏克蘭，並在兒子上小學後，定居黑海西北岸的港灣都市敖德薩（Odessa）。

對猶太人而言，烏克蘭是一個充滿災難的國度，因為從歷史角度而言，過去曾有數以百萬計的猶太人在烏克蘭被屠殺。羅希麗歐表示，「曾有人告訴我，再次回到一個會屠殺猶太人的國家是一件愚蠢的事，但當我在敖德薩住下來之後，我就深深地愛上了這裡。敖德薩的建築非常漂亮，同時有很多事情可以做，這座城市處處都充滿了古典美。」

然而，隨著烏俄緊張局勢升級，羅希麗歐以色列籍的丈夫收到了來自大使館的通知，要求所有符合資格的人離開撤離烏克蘭，而以色列也願意接受任何來自烏克蘭的猶太人，因此羅希麗歐一家人都可以立刻返回以色列。不過，由於士洛彌是猶太人應急組織Hatzalah的負責人，因此他必須留下來，協助烏曼（Uman）250多名婦女和兒童的疏散行動。

羅希麗歐不得不獨自帶著孩子們立刻烏克蘭，「我們被告知必須在24小時內立刻撤離，這一切都發生得太快了，因此我們瘋了似的一直在收東西。我們把所有家當都扔進行李箱，我甚至還必須把洗衣店還沒烘乾的濕衣服直接裝袋帶走，因為我們真的沒有時間了。」

歷經4次班機被取消後，羅希麗歐終於爭取到了午夜從敖德薩飛往以色列的航班，「我們含淚和士洛彌吻別；我和孩子們當然不願意離開，但為了孩子們我不得不走，我不知道我什麼時候才能再和丈夫相見，但最糟糕的情況可能是我幾個月都回不了家了」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
祈錦鈅反擊了！　直播公開「謝和弦完整對話」
快訊／確診者到過！　「慶城街1號商場」急停業清消1天
納豆爆「被換掉《同學來了》主持棒」！　接任對象曝
快訊／祈錦鈅暴哭！　開戰莉婭「公開所有對話」
獨／4歲女童遭媽男友性侵　「畫2張圖」痛揭過程
IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥：超想刪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原「24hrs急撤實況」：家裡回不去了

18歲嫩妹「做愛就過敏」　下體好像火在燒！口交完半張臉都癱了

他吃生魚片「被芥末嗆暈」險喪命！入口瞬間咳到窒息　驚嚇影片曝

19歲妹「想當連環殺手」約砲引誘38歲男　浴血捅脖完成殺人心願

川普預告回歸日！曝光新社群首篇貼文：你們最愛的總統要回來了

日本重開國門！第6波疫情高峰已過　今公布「邊境解封」新動向

俄國增軍證據曝！衛星照揭「跑道佈滿密麻小點」全是攻擊直升機

快訊／俄媒宣稱：烏克蘭政府軍向「烏東親俄區」開火！

網美整形整上癮　擁「世上最肥大陰道」嗨翻！最新術後驚人照曝光

離家散步不小心墜崖！　女垂死「抓住大樹」苦撐12小時奇蹟獲救

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原「24hrs急撤實況」：家裡回不去了

18歲嫩妹「做愛就過敏」　下體好像火在燒！口交完半張臉都癱了

他吃生魚片「被芥末嗆暈」險喪命！入口瞬間咳到窒息　驚嚇影片曝

19歲妹「想當連環殺手」約砲引誘38歲男　浴血捅脖完成殺人心願

川普預告回歸日！曝光新社群首篇貼文：你們最愛的總統要回來了

日本重開國門！第6波疫情高峰已過　今公布「邊境解封」新動向

俄國增軍證據曝！衛星照揭「跑道佈滿密麻小點」全是攻擊直升機

快訊／俄媒宣稱：烏克蘭政府軍向「烏東親俄區」開火！

網美整形整上癮　擁「世上最肥大陰道」嗨翻！最新術後驚人照曝光

離家散步不小心墜崖！　女垂死「抓住大樹」苦撐12小時奇蹟獲救

快訊／祈錦鈅「我很抱歉我沒有避嫌」　留言又改口網傻眼

彰化三合院狂燒　打火英雄搏命爬屋頂灌救

多叫一碗飯「吃不下想退」老闆拒絕！他怒：倒回去很難？　網噓爆

監院報告指北市防疫不利　民眾黨反問：3+11調查報告在哪裡？

巴戈約好「輪椅推我去動物園」成遺憾　向娃曝「哥哥」虛弱暴瘦淚崩

思科Q2財報亮眼+加碼庫藏股150億美元　盤後股價上揚3.5％

After School嘉熙刪掉與U-ie合照：又不是大事，真的是～記者們

新機頻發！iPhone 13 Pro Max下殺近4000元

安格2021全年營收年增逾8成　預期今年營收有望再增4成

烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原「24hrs急撤實況」：家裡回不去了

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

即／俄媒：烏克蘭軍隊向烏東親俄區開火

她執意嫁給黑人　婚後才知老公是「美國總統親弟」

4.5公尺鯊魚吃泳客　驚悚影片曝光

網紅媽顧拍露奶辣照　2歲兒跌泳池溺斃

Delta混Omicron　英出現首例Deltacron

俄國增軍證據曝！衛星照揭跑道佈滿攻擊直升機

女兵吃到飽！北韓「紅色貴族」惡行全曝光

瘋狂網紅太愛BTS！忍痛追求GG縮小手術

俄國已撤軍？消息人士曝普丁：恐快、狠開戰

俄羅斯宣布克里米亞軍演結束　部隊撤離中

性侵案和解金逾4億　安德魯王子恐恥辱中度過餘生

109kg壯男失控硬開機艙門！空服員「咖啡壺爆擊」

新加坡放寬台旅客抵境免PCR　擴大免隔離國家

曼谷英文正名新寫法　全名翻成中文有79字

更多熱門

相關新聞

18歲嫩妹「做愛就過敏」下體像火燒

18歲嫩妹「做愛就過敏」下體像火燒

美國科羅拉多州18歲少女克蘿伊（Chloe Lowery）每次做愛後，下體都會出現嚴重灼熱感，「彷彿數百萬根針在刺」，甚至還會發炎；有次替男伴口交後，整張右半臉都麻痺了，肌肉僵硬歪斜，3小時後才逐漸恢復。她起初不以為意，只是想著必須盡量避免口交，就診後才發現罹患極罕見的精液過敏。

川普預告回歸日：你們最愛的總統要回來了！

川普預告回歸日：你們最愛的總統要回來了！

俄國增軍證據曝！衛星照揭跑道佈滿攻擊直升機

俄國增軍證據曝！衛星照揭跑道佈滿攻擊直升機

網美整形上癮「世上最肥陰道」嗨翻

網美整形上癮「世上最肥陰道」嗨翻

散步墜崖　女垂死抓住大樹12小時

散步墜崖　女垂死抓住大樹12小時

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯美國北美要聞以色列猶太人Ahuva Rosilio

讀者迴響

熱門新聞

快訊／莉婭道歉了！

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

隋棠驚爆「又有第四胎」！

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥

即／俄媒：烏克蘭軍隊向烏東親俄區開火

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

祈錦鈅狂約謝和弦「歡迎來我小窩」

余苑綺被醫生斷言「惡化恐縮短餘命」李亞萍痛哭：求奇蹟出現

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面