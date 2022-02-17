川普預告回歸日！曝光新社群首篇貼文：你們最愛的總統要回來了

▲川普旗下公司自創的社群媒體平台「真實社群」最快將於21日正式上線。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普先前在競選總統時屢次發表爭議言論，最後相繼遭到臉書、推特等社群媒體平台禁言封殺，帳戶甚至遭到官方永久封鎖，最後促使他決定創建自家品牌的社群媒體，成立「真實社群」（TRUTH Social），預計最快下周正式上線，他的兒子也曝光川普第一則貼文，「你們最喜歡的總統要回來了！」

根據美媒《紐約郵報》，川普的長子小唐納•川普（Donald Trump Jr.）日前在推特上曝光父親川普在其自創的社群平台「真實社群」的首則貼文，其頁面風格、排版與推特相似，不過官方認證帳戶標示卻選用紅色勾勾，而非以往推特、臉書所使用的藍色系勾勾，川普選用與過去推特帳戶一模一樣的相片當作大頭貼。

川普在首篇貼文中表示，「準備好了嗎？你們最愛的總統在不久後將會與你們相見。」

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022

報導指出，川普媒體與技術集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）創建的網路社群互動平台「真實社群」已著手展開最後測試，預計最快下周、美國時間21日正式上線，而美國一般用戶則可透過蘋果手機App Store預定下載軟體，最快3月底前上架。

「真實社群」承諾鼓勵使用者進行開放、自由、誠實的全球對話，且不歧視政治意識形態。美國右翼廣播網（Right Side Broadcasting Network）營運副總裁利茲（Liz Willis）也透露自己正在參與該平台的BETA測試，「我只能說，你們都會很喜歡它，川普即將回歸傳遞訊息，是世界正在復甦的跡象。」

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