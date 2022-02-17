離家散步不小心墜崖！　女垂死「抓住大樹」苦撐12小時奇蹟獲救

▲墜崖女子緊抓住大樹終於獲救。（圖／翻攝自Twitter／Reno Fire Department）

記者李振慧／綜合報導

美國內華達州64歲女子史都華(Gayle Stewart)離家後散步後突然失蹤，後來發現她不小心墜崖，整個人死命抓住一棵大樹長達12個小時，最後終於被搜救人員找到奇蹟獲救。

居住在雷諾市(Reno)的史都華，14日早上8時離開家中散步，後來人就失去音訊被通報失蹤，親友著急四處尋找時，兒子的朋友意外在懸崖附近發現她受困在一棵大樹上，只喊了一聲「救命」便沒有再說任何話。

當局接獲報案後立即出動30人小隊前往救援，由於地形險峻不易行動，直到晚間10時才順利用逃生繩索將史都華帶回安全地面，期間她已經受困樹上長達12個小時。

消防局長威廉斯(Seth Williams)表示，當時天氣寒冷又下雨，史都華竟然在樹上苦撐12個小時，最後能順利獲救根本就是奇蹟，如果兒子的朋友當初沒有發現到她，如今可能就會是不同的結局。目前史都華人在醫院接受治療。