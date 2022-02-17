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俄國增軍證據曝！衛星照揭「跑道佈滿密麻小點」全是攻擊直升機

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯日前宣布將軍隊撤離邊境後，不少國家紛紛警告，俄軍仍在烏克蘭邊境加速集結。衛星圖像公司Maxar公佈的衛星圖也顯示，俄國目前還在持續增加軍力，空軍基地甚至還新部署了多架攻擊直升機。分析指，若俄軍將醫療資源、彈藥武器、食品供應，以及地面野戰部隊撤走，廣泛撤軍的說法才會有說服力。

▲▼俄軍在白俄羅斯阿西波維奇（Osipovichi）的訓練基地建起了一家野戰醫院。（圖／路透）

▲白俄羅斯的訓練基地新建了一家野戰醫院。（圖／路透）

天空新聞最近引述Maxar公佈的衛星圖像報導，俄軍在白俄羅斯阿西波維奇（Osipovichi）的訓練基地建起了一家野戰醫院，而該基地最近也持續有訓練活動展開。相關畫面與英國國防軍情局局長霍克肯霍爾（Jim Hockenhull）此前的說法雷同，他早前曾指出，俄軍最近派出了更多裝甲車、直升機和野戰醫院往邊境移動。

▲▼俄國增加軍力。（圖／翻攝自推特／@ChristopherJM）

▲俄軍在白俄的Zyabrovka空軍基地新部署了近20架攻擊直升機 。（圖／翻攝自推特／@ChristopherJM）

分析人士從另一張照片看見，白俄羅斯境內的Zyabrovka空軍基地新部署了近20架攻擊直升機，直升機密密麻麻地停在跑道上，看起來十分駭人，但之前被派往該機場的其他部隊似乎已撤離。第三張照片則顯示，俄軍在白俄羅斯與烏克蘭邊界不到6.5公里的普里皮亞季河（Pripyat）搭了一座新的軍用浮橋。

▲▼俄國增加軍力。（圖／翻攝自推特／@ChristopherJM）

▲白俄與烏克蘭邊界的普里皮亞季河新搭了一座軍用浮橋。（圖／翻攝自推特／@ChristopherJM）

俄羅斯在15日宣布撤軍後，烏俄局勢也隨之緩解，然而不少國家卻緊接著在16日發出警告，指控俄軍仍在烏克蘭邊境加速集結。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指出，俄羅斯在烏克蘭邊境集結了一支入侵部隊，「到現在為止，我們還沒有看到任何降級的跡象」。

俄羅斯國防部隨後在網上發布一段在克里米亞拍攝的影片，試圖證明俄軍正在撤退的說法。不過，倫敦國王學院戰爭研究教授克拉克（Michael Clarke）表示，若俄軍將醫療資源、彈藥、武器和食品供應都撤離邊境的話，那俄國廣泛撤軍的說法會更有說服力，「俄羅斯強大的地面野戰部隊是西方最大的擔憂，只有這些部隊全都撤離後，普丁回歸正常的說法才會被接受」。

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