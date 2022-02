俄國增軍證據曝！衛星照揭「跑道佈滿密麻小點」全是攻擊直升機

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯日前宣布將軍隊撤離邊境後,不少國家紛紛警告,俄軍仍在烏克蘭邊境加速集結。衛星圖像公司Maxar公佈的衛星圖也顯示,俄國目前還在持續增加軍力,空軍基地甚至還新部署了多架攻擊直升機。分析指,若俄軍將醫療資源、彈藥武器、食品供應,以及地面野戰部隊撤走,廣泛撤軍的說法才會有說服力。

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus. pic.twitter.com/8GCvBMtG4y