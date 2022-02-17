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18歲嫩妹「做愛就過敏」　下體好像火在燒！口交完半張臉都癱了

▲▼美國18歲少女對精液對敏。（圖／翻攝臉書Chloe Lowery）

▲18歲的克蘿伊對精液對敏。（圖／翻攝臉書Chloe Lowery）

記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州18歲少女克蘿伊（Chloe Lowery）每次做愛後，下體都會出現嚴重灼熱感，「彷彿數百萬根針在刺」，甚至還會發炎；有次替男伴口交後，整張右半臉都麻痺了，肌肉僵硬歪斜，3小時後才逐漸恢復。她起初不以為意，只是想著必須盡量避免口交，就診後才發現罹患極罕見的精液過敏。

《每日星報》報導，克蘿伊擁有3、4次性經驗後，首次直接接觸精液，皮膚立刻泛紅搔癢。她回憶，臉部麻痺的感覺「就像看牙醫時，在牙齦打了麻藥」，難以控制嘴巴及表情。她為了解決困擾，接受多項性病篩檢，結果卻都呈現陰性，之後尋求專業協助，才被醫師證實罹患「人體精漿過敏症」（human seminal plasma hypersensitivity）。

克蘿伊表示，只要精液進入體內，就會引發過敏反應，而陰道疼痛程度取決於接觸精液量，發作時間15分鐘至1小時不等。她現在每次進行性行為，都會使用保險套，此後不再出現嚴重過敏反應。

克蘿伊表示，很多人第一次聽到「精液過敏」都一臉狐疑，但聽完相關症狀後，都會立刻相信並且提供安慰。她如今已經學會與過敏共存，並且希望更多人了解這個疾病。

 

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