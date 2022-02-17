網美整形整上癮　擁「世上最肥大陰道」嗨翻！最新術後驚人照曝光

▲瑪莉整形上癮，還透露將會接受更多手術。（圖／翻攝Instagram帳號1800leavemaryalone）



記者吳美依／綜合報導

加拿大25歲網美瑪莉（Mary Magdalene）熱愛身體改造，不僅全身佈滿大量刺青，還特地挨刀，只為擁有「世上最肥大陰道」。她如今又接受雙眼及隆鼻手術，並在Instagram發布術後照片，儘管臉部腫脹不堪，卻仍非常滿意，自認長得像「森林精靈」。

瑪莉特地飛往俄羅斯，改造出「貓眼」及「芭比鼻子」，「我的上唇到現在還是動不了，鼻子也還是腫的，連說話都很奇怪。這是一個看起來很假的芭比鼻子，正是我想要的。很多外科醫師都說不可能，因為我之前已經在鼻子動刀3次了。」

▲瑪莉對外貌非常自豪。（圖／翻攝Instagram帳號1800leavemaryalone）



瑪莉21歲首次整型，原本只是想要豐胸，此後卻踏上身體改造之路，陸續接受眉額拉提、自體脂肪移植、隆胸、隆鼻及提臀手術，至今累計砸下7.5萬英鎊（約新台幣280萬元）。

2021年，瑪莉接受「量身打造」的陰道整形，卻失血過多，輸血2次才勉強救回性命，如今很開心「擁有世上最肥大的陰道」。儘管她原本就有38J罩杯，卻又接受5000cc豐胸手術。

瑪莉坦承，獨特外貌難免遭到指指點點，「人們對妳品頭論足，覺得妳是壞人。他們真的很刻薄。」儘管如此，她仍非常喜歡自己現在的模樣，而且計劃接受更多手術，「我下周要做眉毛移植，下巴和嘴唇也要預約開刀，然後我的臉就會完整了。」

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