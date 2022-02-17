3人3貓電費一期201元　媽曝換2家電超有感：發票還中200元

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名媽媽16日在臉書PO文中提到，收到電費單時嚇了一跳，竟然只要201元，而她家共有3個人和3隻貓，住在5樓的舊公寓，沒想到只是換了變頻的冷氣和冰箱，就把原本1000多元的電費壓到只剩201元。其他網友看到她的電費單也紛紛留言表示驚奇，「怎麼省的？我一個人連公共電費都比妳多」、「怎麼我家透天是妳的10倍多」、「妳是點蠟燭跟燒柴火嗎？」、「這個電費好可怕」。

▲原PO一家人一期的電費只要201元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，16日收到電費單，上面的金額讓她嚇了一大跳，「沒看錯，就是201元，上期是388元，我家總共是3個大人加3位主子，3房2廳，5樓舊公寓沒電梯。」

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原PO說，家中過去的電費夏天是4000多元、冬天1000多元（沒開暖氣），為了汰換家中的舊電器，她從拿到三倍券時就開始規劃，後來加上五倍券和一些優惠活動，最後總算把冷氣、冰箱還有洗衣機換成一級節能家電，現在真的非常有感，「上期電費單的發票還中200元，真的很開心，跟大家一起分享我的喜悅」、「冰箱、冷氣換變頻的，真的有差」。

▲原PO將家中的舊電器換成節能產品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

其他網友看完原PO的分享，紛紛留言表示太神奇了，「我自己兩個月電費都要1000度了！妳200多度怎麼用的」、「匪夷所思的數字，我家2大2小，用的也是一級能源產品，夏天開冷氣、冬天開暖氣，夏天一期2500元，冬天一期1900元」、「怎麼省的？我一個人沒開冷暖氣，下班在家只開電視跟電腦，連公共電費都比妳多」、「怎麼我家透天是妳的10倍多」、「妳是點蠟燭跟燒柴火嗎？」、「這個電費好可怕」。

不過，也有不少過來人坦言，換成節能家電之後，電費的確節省很多，「這期電費我也懷疑了，不到400元（2大3小），以前最便宜也要600元至700元，這期是最便宜的一次」、「一起省錢的朋友，我這個月是181元」、「節能家電很有感，舊公寓沒電梯就是靠體力省電費」。