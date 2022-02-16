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單親媽配合住防疫旅館　7天1萬元「請不到補助」：像孤兒被踢皮球

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲單親媽過年期間被匡列，只能住防疫旅館隔離。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我住7天總共花費$10300，這費用可以支付2個小孩1個多月的補習班和安親班費用。」一位單親媽1月底時被匡列，但當時她已從新北回屏東過年，屏東衛生局就要求她住防疫旅館，並強調她可以申請補助。沒想到隔離結束後，不管是詢問新北還是屏東的衛生所，她卻像被踢皮球，兩邊補助都被排除。一想到明明遵守防疫規範，也配合隔離，最後卻活該倒楣自費，讓單親媽難過又生氣。

這位單親媽在臉書《●【爆廢公社】●》貼文，說她1月29日就回屏東過年，隔天卻接到士林區衛生所電話告知，她因為確診者1月23日的足跡點被匡列，「因為我人在屏東，士林區就將該案轉給屏東衛生局」，屏東衛生局則要求將她送往防疫旅館。

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲單親媽住了7天花了1萬塊，卻申請不到任何補助。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

一開始她反應自己是單親，有2個小孩要養，沒有多餘的錢支付住房費用，屏東衛生局就表示她可以申請1千元的補助。她則是再詢問，自己是否可以回新北居家隔離，更無法接受好不容易回南部過年，卻莫名其妙被通知匡列、要住防疫旅館，結果屏東衛生局卻回應，「妳如果不配合，我就找警察去妳家，那妳會更難堪。」

單親媽無奈之下，還是配合去篩檢並住進屏東市的防疫旅館，7天下來共花費10300元，接下來的事情讓她手足無措，「隔離結束後，回到新北住處，詢問補助款相關問題，我就像是孤兒被互踢皮球。」因為問屏東衛生局時，對方表示「妳要就近新北泰山區公所申請」；但問泰山區公所時，卻得到「妳要在防疫旅館所在地申請」，然後就陷入循環。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲住房費對單親媽來說，是小孩1個多月的補習班費用。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

「什麼補助？什麼也無法申請！」此外，屏東縣發布會補助500元，卻只限屏東縣籍的人才能申請，讓單親媽又氣又難過，畢竟1萬多塊對她來說，是2個小孩1個多月的補習班和安親班費用，「我是被屏東衛生局送進防疫旅館，要包車回新北也不讓我回去，現在所有的補助我都被排除」，一切都讓她不禁直呼「太欺負人了！」更無助喊道，「我遵守防疫規範掃實聯制，我配合政府住進防疫旅館，最後都是要自己活該倒楣自費」、「補助寫得好聽，要申請根本不能。」

貼文一出引發議論，就有人直搖頭，「如果被匡列要自費隔離，我相信很多人開始不會乖乖實聯了」、「這種制度變成懲罰循規蹈矩的人，無語」、「經濟較困難的人，被匡列隔離，有些人真的會負擔不起，而且這不在意料之中的事」、「煩欸！這樣誰敢實名制？被隔離本身就夠麻煩了，還要花一堆錢（住宿、飲食）。」

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關鍵字：

匡列防疫旅館隔離補助單親媽爆廢公社

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