幼兒園作業「20題燈謎」超難！爸媽舉白旗求救　網一搜傻眼了

▲幼兒園出了「元宵猜燈謎」作業。點圖可放大，下有放大版。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

孩子的作業，有時反而考倒爸媽！由於昨天是元宵節，因此就有幼兒園應景出了一份「元宵節猜燈謎」作業，要孩童作答。這20題的每個Emoji都看過，但湊在一起卻看不懂，不少大人們想破頭都想不到答案，「求救...太難了！」

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文直呼，「求救...太難了！」他貼出幼兒園孩童的「元宵節猜燈謎」作業，但卻只填了8題答案，其餘12題全是空白。整張作業有滿滿80個Emoji，相當繽紛，雖然好幾個圖案都常用又熟悉，但全湊在一起卻想不出一個合理的答案。

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對此，就有不少網友留言回應，「這根本是找事情給家長做，孩子有學到什麼嗎」、「幼兒園能學到多少成語」、「我突然覺得大雄分數考得差，不是他的錯了」、「幼兒園發這張是在考家長吧」、「幼兒園的功課根本是家長的功課」、「看圖說成語，只好交給長輩了」、「幼兒園是想考爸媽的程度吧」、「沒一個看得出來，看得出來的都好神啊」。

其中還有網友公布正解：

1、喜上眉梢

2、妖魔鬼怪

3、餘音繞梁

4、盲人摸象

5、雞飛蛋打

6、心照不宣

7、人走茶涼

8、刀光劍影

9、七嘴八舌

10、悲喜交加

11、雷聲震耳

12、捨己救人

13、眉目傳情

14、豬朋狗友

15、一針見血

16、愁眉苦臉

17、指腹為婚

18、一拍即合

19、花好月圓

20、騎虎難下

值得一提的是，雖然這份作業上的日期是2月15日，但有網友就在網路上找到一模一樣的題目，說這題目其實已經流傳許久；不過也有網友笑回，「沒關係，總是會有人是第一次看到，例如我就覺得很新鮮。」對此，原PO則補充說道，這張題目是好友傳給他的，所以他也不確定這是網路圖還是現在的作業。

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