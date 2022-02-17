拜拜切到雞腿「地基主生氣兩個月」　OL備註一句話笑翻全網

記者黃翊婷／綜合報導

部分公司行號在每個月的初一、十五會祭拜地基主，一名女姓上班族16日在臉書PO文表示，公司拜了兩次地基主，因為便當中的雞腿被切到，結果地基主生氣兩個月，期間公司網站掛點、原物料缺貨，如今又要拜拜，她只好在外送訂單加註一句話「請『兩個都不要切』拜拜用的，不然地基主會生氣」，讓不少網友笑翻。

▲原PO備註請老闆不要切雞腿，公司的地基主已經生氣兩個月了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，公司每個月都會拜一次地基主，但先前兩次叫來的便當雞腿都被切到，一次是忘記備註，另一次是備註了店家沒看到，結果這兩個月間公司網站掛點、原物料缺貨，讓她嚇了一跳。

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為了防止同樣的狀況再次發生，原PO這次乾脆在外送訂單中備註，「請『兩個都不要切』拜拜用的，不然地基主會生氣！地基主已經生氣兩個月了，麻煩了，感謝您！」希望店家可以看到這麼懇求的備註，不要再切到便當裡的雞腿了。

▲大多數的便當店老闆都知道，要拜地基主的雞腿不能切。（示意圖／記者唐詠絮攝）

這篇文章公開之後，原PO超真誠的備註笑翻不少網友，大家紛紛留言調侃，「我真的笑了，哈哈哈」、「地基主氣的不是切不切的問題，而是雞腿要炸的不要滷的」、「妳怎麼知道地基主不會想秀氣小口吃啊」、「可以跟地基主說一下！沒事的」、「自己去附近買還比較安全」。

也有網友留言分享，之前去便當店買3個雞腿便當，老闆主動詢問要不要切，他回答要，老闆又補上一句「要拜地基主不能切喔」，雖然他的確是要自己吃的，但還是覺得老闆很貼心，「我真的不知道拜地基主要用完整的雞腿。」