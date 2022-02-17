　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拜拜切到雞腿「地基主生氣兩個月」　OL備註一句話笑翻全網

記者黃翊婷／綜合報導

部分公司行號在每個月的初一、十五會祭拜地基主，一名女姓上班族16日在臉書PO文表示，公司拜了兩次地基主，因為便當中的雞腿被切到，結果地基主生氣兩個月，期間公司網站掛點、原物料缺貨，如今又要拜拜，她只好在外送訂單加註一句話「請『兩個都不要切』拜拜用的，不然地基主會生氣」，讓不少網友笑翻。

雞腿被切到，地基主生氣2個月。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO備註請老闆不要切雞腿，公司的地基主已經生氣兩個月了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，公司每個月都會拜一次地基主，但先前兩次叫來的便當雞腿都被切到，一次是忘記備註，另一次是備註了店家沒看到，結果這兩個月間公司網站掛點、原物料缺貨，讓她嚇了一跳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了防止同樣的狀況再次發生，原PO這次乾脆在外送訂單中備註，「請『兩個都不要切』拜拜用的，不然地基主會生氣！地基主已經生氣兩個月了，麻煩了，感謝您！」希望店家可以看到這麼懇求的備註，不要再切到便當裡的雞腿了。

▲彰化鄉間的1家自助餐店雞腿便當70元。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大多數的便當店老闆都知道，要拜地基主的雞腿不能切。（示意圖／記者唐詠絮攝）

這篇文章公開之後，原PO超真誠的備註笑翻不少網友，大家紛紛留言調侃，「我真的笑了，哈哈哈」、「地基主氣的不是切不切的問題，而是雞腿要炸的不要滷的」、「妳怎麼知道地基主不會想秀氣小口吃啊」、「可以跟地基主說一下！沒事的」、「自己去附近買還比較安全」。

也有網友留言分享，之前去便當店買3個雞腿便當，老闆主動詢問要不要切，他回答要，老闆又補上一句「要拜地基主不能切喔」，雖然他的確是要自己吃的，但還是覺得老闆很貼心，「我真的不知道拜地基主要用完整的雞腿。」

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
移工變移民！行政院拍板　移工符3條件可申請永居
混第3劑莫德納！　他隔天「搖滾區」：勘比摔車
臥龍洞3吊屍！　YouTuber拍片「噴漆+燒紙錢」慘了
Delta合體Omicron！　首例「Deltacron」確
屋內傳來嬌喘！　他進門撞見「爸帶阿姨回家嗨」
路不平護校妹摔成重癱　桃園市府國賠2537萬確定！
星座專家白瑜慘了！　大爆前夫偷吃挨告結果曝
直逼寒流！　「今年最強冷空氣」最冷時段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妹子訂1人份餐「App卻跳2隻熊貓」　同行一看：有得等了

小二兒絕美字跡像印刷！媽驚呆「真是你寫的？」　萬人朝聖全認輸

多點白飯吃不完！奧客想退遭拒氣炸：「倒回飯鍋很難嗎？」

吃披薩「舔手指」竟踩雷！她遭男友罵「窮酸」...網分析原因出在這

7律師奮戰14年！消基會打贏亞歷山大案嘆「遲來正義」

中油群聚3確診！大林廠篩檢逾2500人　陳其邁下午公布結果

巴戈胰臟癌逝！營養師曝「3日常保健重點」　防癌王這樣做就對了

3人3貓電費一期201元　媽曝換2家電超有感：發票還中200元

混第3劑莫德納！他隔天才「開始搖滾區」全身痛爆：勘比摔車

「今年最強冷空氣」直逼寒流等級！全台濕冷急凍10度　最冷時段曝

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

妹子訂1人份餐「App卻跳2隻熊貓」　同行一看：有得等了

小二兒絕美字跡像印刷！媽驚呆「真是你寫的？」　萬人朝聖全認輸

多點白飯吃不完！奧客想退遭拒氣炸：「倒回飯鍋很難嗎？」

吃披薩「舔手指」竟踩雷！她遭男友罵「窮酸」...網分析原因出在這

7律師奮戰14年！消基會打贏亞歷山大案嘆「遲來正義」

中油群聚3確診！大林廠篩檢逾2500人　陳其邁下午公布結果

巴戈胰臟癌逝！營養師曝「3日常保健重點」　防癌王這樣做就對了

3人3貓電費一期201元　媽曝換2家電超有感：發票還中200元

混第3劑莫德納！他隔天才「開始搖滾區」全身痛爆：勘比摔車

「今年最強冷空氣」直逼寒流等級！全台濕冷急凍10度　最冷時段曝

卡古花22萬買股票 專家「這是詐騙」一個問題識破手法：去報案！

離家散步不小心墜崖！　女垂死「抓住大樹」苦撐12小時奇蹟獲救

吳崑玉／婦女保障名額ＯＲ變相保送？民進黨想在新北大文山區玩什麼把戲

文青歌手拚了！　「自帶電流」舞讓哈林一秒父愛滿溢

日本人吃不胖的都市傳說　大媽變身小姊姊就靠「這一味」

舊宿舍變身文青咖啡廳！花蓮老宅庭院喝下午茶　綠豆糕配茶太迷人

中共找網紅促統影響台灣選舉　民進黨團：當作笑話看看就好

2AM趙權確診「喪失味覺、嗅覺」　金鐘國解封秒奔運動場

妹子訂1人份餐「App卻跳2隻熊貓」　同行一看：有得等了

33年前與巴戈演兄弟…謝祖武淚憶師父：從沒有前輩對我這麼好

生活熱門新聞

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

高雄女包牌抱走918萬　一人爽中7組大紅包

台東傳1例確診！桂田飯店、天野餐廳停業1天

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

12星座和你「互相喜歡」3大證據

新北增5例！她跟確診者鄰桌吃飯染疫

12星座「嘴上不說」其實愛慘了的舉動！

即／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百入列

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

飯店偷抽菸火災警鈴大響！房客包櫃台逼道歉

巴戈罹癌王難揪出！專家點出1症狀注意

外送點草莓4顆790元！盤子女看形狀更怒

即／中油爆群聚感染　首匡1200人採檢結果曝

快訊／京站威秀突宣布「全面關閉」！　緊急清消

更多熱門

相關新聞

小五兒連兩餐湯圓拒吃　媽1招掀論戰

小五兒連兩餐湯圓拒吃　媽1招掀論戰

一名媽媽在臉書PO文表示，元宵節（15日）晚餐煮了一鍋鹹湯圓，就讀小學五年級的兒子因為在學校午餐已經吃過了，於是大叫著不想吃，她便乾脆收掉兒子的晚餐，想機會教育一下，畢竟這世界上有些人仍過著有一餐沒一餐的生活。然而，這篇文章公開之後，掀起超過1500名網友正反兩派論戰，有人力挺媽媽，但也有人覺得小孩沒有錯。

元宵節「20道燈謎」超難！網一搜傻眼了

元宵節「20道燈謎」超難！網一搜傻眼了

阿伯見「老公」搞超久轉帳　他一看同情了

阿伯見「老公」搞超久轉帳　他一看同情了

配合住防疫旅館　單親媽爆：請不到補助

配合住防疫旅館　單親媽爆：請不到補助

情人節轉帳失敗　單身男見5字尷尬了

情人節轉帳失敗　單身男見5字尷尬了

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

快訊／莉婭道歉了！

隋棠驚爆「又有第四胎」！

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

余苑綺被醫生斷言「惡化恐縮短餘命」李亞萍痛哭：求奇蹟出現

謝和弦甜護祈錦玥「飆罵愛妻」　莉婭6字回應了！

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

巴戈生前遺願曝光！　30年好友收噩耗錯失最後一通電話

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面