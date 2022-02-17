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小五兒「連兩餐湯圓」拒吃　媽1招機會教育掀千人論戰

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽在臉書PO文表示，元宵節（15日）晚餐煮了一鍋鹹湯圓，就讀小學五年級的兒子因為在學校午餐已經吃過了，於是大叫著不想吃，她便乾脆收掉兒子的晚餐，想機會教育一下，畢竟這世界上有些人仍過著有一餐沒一餐的生活。然而，這篇文章公開之後，掀起超過1500名網友正反兩派論戰，有人力挺媽媽，但也有人覺得小孩沒有錯。

鹹湯圓,湯圓,元宵,元宵節（圖／CFP）

▲原PO晚餐煮了鹹湯圓，但兒子不想吃，還鬧起脾氣。（示意圖／CFP）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，兒子和女兒15日放學回家看到晚餐是鹹湯圓，兒子因為在學校午餐已經吃過了，不想整天吃湯圓，於是鬧起脾氣還不斷大叫，「為什麼要逼我一天都吃湯圓，妳就不能煮飯嗎？」她一聽乾脆請老公把兒子的碗收掉，再請兒子去洗澡、寫功課，「你既然不想吃就不要吃，我沒有逼你吃，但是我要告訴你，你今晚也不會有任何東西可以吃。」

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原PO還做了兒子最喜歡的煎蛋，雖然兒子聞香而來，也說肚子很餓，但她還是堅持原則沒有心軟，直到晚飯後才嚴肅地對兒子解釋，「你就是太幸福，想吃什麼幾乎都有，每天豐衣足食，都不知道有些人是有一餐沒一餐的」，這次就算是機會教育，希望兒子謹記教訓，「你要為你自己講的話和行為負責。」

不過，這篇文章公開之後，掀起超過1500名網友正反意見熱議，全文也被轉貼至爆料公社網站和臉書粉絲專頁。一派網友力挺原PO，認為她是想導正孩子的態度，偶爾強硬一下沒有什麼不好，「我是認同的啦，因為小孩只想挑他喜歡的食物連續吃啊，爸媽給的他們視為理所當然」、「機會教育，教孩子偶爾也要忍耐自己、體諒別人，人生中不是每件事都能順從他的意思」。

網友討論。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲網友討論中，有人挺媽媽，也有人挺小孩。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

而另一派網友則覺得小孩很可憐，「不能理解為什麼要特地再弄他喜歡的東西，然後不讓他吃」、「連兩餐會膩啊」、「叫我一餐全部吃湯圓，我也不要，湯圓只能當點心，怎麼可以當正餐，而且大人都會挑食，為何要強迫小孩沒有任何選擇權呢」。

也有部分網友緩頰道，小孩子的腸胃不比大人好，吃太多湯圓可能會消化不良，就算最一開始是孩子的態度不對、措辭有問題，只要適當告知，讓他知道犯了什麼錯就好，免得傷了親子間的感情。

 

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