正妹女兵吃到飽！北韓「紅色貴族」耍特權　惡行全曝光

▲北韓女兵生存環境艱困。（圖／朝鮮中央通信社）



記者王翊／編譯

北韓領導人金正恩的祖父金日成為了感謝抗日游擊隊的英勇奉獻，因此給予這些人和他們的子孫最高級的身分地位，在國內享有各項優先待遇，而他們也被稱為「紅色貴族」。然而由於權力高漲，部分紅色貴族大耍特權，無法可管，進而導致許多悲劇發生。

根據《每日北韓》報導，北韓抗日游擊隊家族擁有崇高地位，其後代更可因此仕途順遂，甚至為所欲為。曾經擔任金日成護衛的時任護衛總局局長吳白龍因為抗日有功，因此也是「紅色貴族」的一員，而他的兒子從軍後，卻靠著特殊身分，將年輕的護理女兵調派到自己身邊，要求她擔任「專屬軍醫」，然而實際上卻性侵對方長達5年。

▲有脫北女兵爆料，在北韓至少有7成女性士兵都曾遭到性侵。（圖／達志影像／美聯社）



由於該名軍人身分特殊，女兵敢怒不敢言，最終只能痛苦結束自己的生命，釀成悲劇。事實上，因為吳白龍身分特殊，因此他的家族在「紅色貴族」內也是地位特別崇高的一群人。即使同為「紅色貴族」，如果不是出自高級的家系，也必須面對懲罰。

據悉，一名20多歲出身於咸鏡北道清津的「紅色貴族」金姓男子，正是因為祖先曾經為抗日游擊隊員，依靠優越的家世背景，才能順利進入被視為是菁英學校金正日政治軍事大學就讀，該校專門培養間諜、特務以及勞動黨重要幹部。然而在他經過多年嚴格訓練，終於大學畢業時，卻被發配回老家擔任普通部隊的中隊長。

作為紅色貴族，在畢業後受到這種待遇實屬罕見，原來是因為金男畢業前4個月，家中出現脫北者，導致他的政審結果受到影響，進而仕途受阻。遭受晴天霹靂的金男天天借酒澆愁，甚至對部下施暴，最後則因種種問題遭到軍方除名。

雖然金男因為「紅色貴族」的身分從小吃到不少甜頭，甚至因此獲得許多好處，但卻也因為他曾進到重點軍事學校接受高階訓練，有可能挾帶高級情報叛變，因此被除名後仍被視為重點監視對象，不論是行為或是思想都受到嚴格控管。

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